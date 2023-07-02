Журналист The Athletic Эрик Корин: «Рэпторс» должны серьезно рассмотреть возможность обмена Сиакама после ухода Ванвлита»

Теги возможные переходы Торонто НБА Паскаль Сиакам Фред Ванвлит Баскетбол

Разыгрывающий Фред Ванвлит (29 лет, 185 см) заключил 3-летнее соглашение с «Хьюстоном» на 130 млн долларов.

Журналист The Athletic Эрик Корин считает, что это должно повлиять на будущее форварда Паскаля Сиакама в «Рэпторс».

«Уход Ванвлита делает это еще более очевидным, по крайней мере, для меня: «Рэпторс» должны серьезно рассмотреть возможность обмена Сиакама.

С ослаблением позиции разыгрывающего «Торонто» становится еще менее опасной командой», – пишет Корин.

Ранее сообщалось об интересе к Сиакаму со стороны «Портленда», «Атланты» и «Клипперс».

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2 комментария

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pulyalke
реально нужно обменять на что нибудь полезное, а через год собрать банду "мечты" - лаури, демарчик, сиакам, ну и конечно кавайчика взять)) выглядит монструозно, молодо и свежо прям как у лэйкерс недавно))
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Stranfio
Рапторс да и правда лучше обменять Сиакама, на пару пиков 1 раунда и молодого таланта.
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