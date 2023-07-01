Звездный форвард « » отдал должное своему другу и агенту Ричу Полу.

Вскоре после открытия рынка свободных агентов Пол организовал своим клиентам Джерами Гранту (« »), Фреду Ванвлиту (« ») и («Голден Стэйт») подписание контрактов на общую сумму 390 миллионов долларов

«Все еще сомневаетесь в величии Рича Пола? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Если вы не признаете нас, это многое говорит о вас», – написал Джеймс.

Леброн назвал Пола «H.I.M.». Him – он/ему/им в традиционном английском, ныне на сленге используется как акроним His Imperial Majesty – англ. Его Императорское Величество.

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