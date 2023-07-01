Леброн Джеймс: «Все еще сомневаетесь в величии Рича Пола?»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Портленд НБА Дрэймонд Грин Джерами Грант Фред Ванвлит Рич Пол Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдал должное своему другу и агенту Ричу Полу.

Вскоре после открытия рынка свободных агентов Пол организовал своим клиентам Джерами Гранту («Портленд»), Фреду Ванвлиту («Хьюстон») и Дрэймонду Грину («Голден Стэйт») подписание контрактов на общую сумму 390 миллионов долларов

«Все еще сомневаетесь в величии Рича Пола? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Если вы не признаете нас, это многое говорит о вас», – написал Джеймс.

Леброн назвал Пола «H.I.M.». Him – он/ему/им в традиционном английском, ныне на сленге используется как акроним His Imperial Majesty – англ. Его Императорское Величество.

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15 комментариев

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Dimassss6
Ну дед, ну, погоди
+13
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+13
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Misha_Sapunov
нигга все про "урвать бабла" размышляет. мне казалось в его статусе должны быть мысли повыше. о будущем игры, лиги, ее влиянии на то се и так далее. а этот все радуется, что белых на бабки развели, мда..
+13
-6
+7
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Forza
Ответ Lokomotiv__1992
Ванвлит грабеж века ) Грант просто грабеж ... Вот у меня большие сомнения что они проведут следующий сезон хотя бы на том же уровне.
Я вообще не понял сделки с Ванвлитом. Как такое реально возможно? Почему Хьюстон предложил именно столько, а не скажем на 20 миллионов меньше? Кто бы ему дал хотя бы близко столько же, сколько насыпал Хьюстон? Вот я не понимаю как это работает вообще
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Друг Джордана
Я не знаю, какой процент он берет за работу с игроками, но контракты выбивает практически всегда монструозные.
+5
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+4
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Lokomotiv__1992
Ванвлит грабеж века ) Грант просто грабеж ... Вот у меня большие сомнения что они проведут следующий сезон хотя бы на том же уровне.
+3
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kolyan#15
Зачем Хьюстону Ванвлит 🤦‍♂️
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Lokomotiv__1992
Ответ Misha_Sapunov
нигга все про "урвать бабла" размышляет. мне казалось в его статусе должны быть мысли повыше. о будущем игры, лиги, ее влиянии на то се и так далее. а этот все радуется, что белых на бабки развели, мда..
Контракт этих ребят это и есть влияние Леброна ) а все остальное думаю его не волнует
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Undrey
ну по идее контекст можно подумать такой, мол рич настолько крутой, что даже этим двум мешкам смог выбить такие деньги) грин правда пропустит мимо ушей и дальше будет грызть пятки своему хозяину, это не пула гасить и майерса в подкасте сливать за свой косяк на дюрэнте
+2
-2
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Daishi
Ты, старче, лучше скажи ты там карьеру продолжаешь-закончил или все кумекаешь сидишь?))
+2
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Александр Горлов
Нерленс Ноэль: не всё так однозначно
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MrManchester
Ответ Forza
Я вообще не понял сделки с Ванвлитом. Как такое реально возможно? Почему Хьюстон предложил именно столько, а не скажем на 20 миллионов меньше? Кто бы ему дал хотя бы близко столько же, сколько насыпал Хьюстон? Вот я не понимаю как это работает вообще
Торонто бы дало
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Lokomotiv__1992
Ответ Forza
Я вообще не понял сделки с Ванвлитом. Как такое реально возможно? Почему Хьюстон предложил именно столько, а не скажем на 20 миллионов меньше? Кто бы ему дал хотя бы близко столько же, сколько насыпал Хьюстон? Вот я не понимаю как это работает вообще
Рич Пол +Леброн творят чудеса) скорее всего два года слива ждёт ещё от Хьюстона , потом Ванвлита+ пик поменяют и пойдут в плей-офф. На распил средств похоже как по мне )
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Удав Ховарда
Ответ kolyan#15
Зачем Хьюстону Ванвлит 🤦‍♂️
видимо хьюстон хотел найти человека, который бы заигрывал томпсона
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