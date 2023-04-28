Тобайас Харрис: «Нам предстоит остановить двухголового змея в лице Тейтума и Брауна»
Форвард «Филадельфии» Тобайас Харрис рассказал, что оборона сыграет ключевую роль в предстоящей серии против «Бостона».
«Ключем к успеху станет оборона. В особенности, нужно остановить двухголового змея в лице Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, но также и остальных «кельтов», которые выходят и показывают результаты лучше тех, которые от них ждут – они тоже играют отлично.
Такие парни, как Деррик Уайт, Эл Хорфорд и Маркус Смарт. Очевидно, что нужно остановить двух лучших, но кроме этого, мы должны усложнять жизнь и остальному ростеру «Бостона», – сказал Харрис.
Первый матч серии запланирован на 2 мая, 02:30 по московскому времени.
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