Тобайас Харрис: «Нам предстоит остановить двухголового змея в лице Тейтума и Брауна»

Форвард «Филадельфии» рассказал, что оборона сыграет ключевую роль в предстоящей серии против «Бостона».

«Ключем к успеху станет оборона. В особенности, нужно остановить двухголового змея в лице и , но также и остальных «кельтов», которые выходят и показывают результаты лучше тех, которые от них ждут – они тоже играют отлично.

Такие парни, как Деррик Уайт, и . Очевидно, что нужно остановить двух лучших, но кроме этого, мы должны усложнять жизнь и остальному ростеру «Бостона», – сказал Харрис.

Первый матч серии запланирован на 2 мая, 02:30 по московскому времени.

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