Тобайас Харрис: «Нам предстоит остановить двухголового змея в лице Тейтума и Брауна»

Теги Бостон Филадельфия НБА Эл Хорфорд НБА плей-офф Тобайас Харрис Маркус Смарт Джейлен Браун Джейсон Тейтум Деррик Уайт Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Тобайас Харрис рассказал, что оборона сыграет ключевую роль в предстоящей серии против «Бостона».

«Ключем к успеху станет оборона. В особенности, нужно остановить двухголового змея в лице Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, но также и остальных «кельтов», которые выходят и показывают результаты лучше тех, которые от них ждут – они тоже играют отлично.

Такие парни, как Деррик Уайт, Эл Хорфорд и Маркус Смарт. Очевидно, что нужно остановить двух лучших, но кроме этого, мы должны усложнять жизнь и остальному ростеру «Бостона», – сказал Харрис.

Первый матч серии запланирован на 2 мая, 02:30 по московскому времени.

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1 комментарий

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Alexander Permyakov
Придушить змея, так скажем
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