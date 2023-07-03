Тимофей Герасимов: «В детстве я подражал игре Стива Нэша»

Теги Зенит Стив Нэш Енисей Единая лига ВТБ Тимофей Герасимов Баскетбол

Новобранец «Зенита» Тимофей Герасимов рассказал о своем игровом стиле и решении перебраться в петербургскую команду.

«Еду в Питер только за победой и очень хочу вырасти как игрок. С таким тренером и мастерами на паркете это неизбежно!

В детстве я подражал игре Стива Нэша. Мне очень нравилось, какие передачи раздает и какие броски он совершает, старался проецировать все это в свою игру. Также в детстве любил смотреть на игру Милоша Теодосича в Единой лиге – эти его магические самонаводящиеся передачи шикарны!

А сейчас я бы не сказал, что я стараюсь быть на кого-то похожим. Просто беру от каждого игрока что-то свое, полезное. Наблюдаю за многим игроками задней линии.

Решение покинуть «Енисей» не было простым. Но я считаю, что любой спортсмен стремится вверх, и я – не исключение. Я хочу показать, что я могу играть на высоком уровне, в таком коллективе, как «Зенит». Поучиться у одних из лучших тренеров в Европе и игроков чему-то новому и продемонстрировать, на что я способен. Поэтому решился на этот шаг. Как можно отказаться от такого предложения?

Прошедший сезон был разделен на два этапа для команды и для меня в частности. До начала декабря не могли найти свою игру, потом тренер сделал небольшие перестановки, каждый поразмыслил над этим – и пошла совершенно другая работа. Думаю, это сказалось и на моей игре. Стал демонстрировать более агрессивный баскетбол. Рад, что смог перестроиться и продемонстрировать игру лучше, чем в первой части сезона. Но очень жаль, что так и не удалось нам с командой попасть в плей-офф, хотя считаю, что мы этого заслуживали», – заявил Герасимов.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

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