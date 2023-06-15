Тимофей Герасимов: «Постараюсь максимально помочь «Зениту» вернуть чемпионство Единой лиги ВТБ!»

Теги переходы Зенит Единая лига ВТБ Тимофей Герасимов Баскетбол

Форвард Тимофей Герасимов (26 лет, 197 см) официально перешел в «Зенит».

«Привет всем болельщикам «Зенита»! Очень счастлив оказаться в рядах такого сильного клуба. Этот переход очень важен для меня и моей семьи.

Ожидаю интересного сезона и борьбы за самые высокие места во всех турнирах. Со своей стороны постараюсь максимально помочь команде вернуть чемпионство Единой лиги ВТБ!» – приводит слова Герасимова официальный сайт команды.

В прошедшем сезоне Герасимов в среднем набирал 8,6 очка, 4,3 подбора и 4,0 передачи в Единой лиге ВТБ, а также был выбран на Матч всех звезд-2023.

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