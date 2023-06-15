«Зенит» объявил о переходе Тимофея Герасимова

« » официально объявил о переходе форварда Тимофея Герасимова (26 лет, 197 см).

Контракт заключен на два сезона.

Генеральный директор «Зенита» : «Мы достаточно давно следили за Тимофеем и даже делали предложение перейти к нам перед прошлым сезоном, но у игрока были обязательства перед «Енисеем».

В последние 2 года он заметно прибавил, уверен, что его прогресс продолжится и в «Зените», и Тимофей поможет нам решить предстоящие задачи».

В прошедшем сезоне Герасимов в среднем набирал 8,6 очка, 4,3 подбора и 4,0 передачи в лиге ВТБ, а также был выбран на Матч всех звезд-2023.

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