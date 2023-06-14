Тимофей Герасимов близок к переходу в «Зенит»

Теги возможные переходы Зенит Енисей Единая лига ВТБ Тимофей Герасимов Баскетбол

Капитан сборной России Тимофей Герасимов (26 лет, 197 см) покинет «Енисей» в межсезонье-2023.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», защитник близок к подписанию долгосрочного контракта с «Зенитом».

Отмечается, что у Герасимова были другие серьезные предложения от ведущих клубов Единой лиги ВТБ, но он предпочел переезд в Санкт-Петербург.

В прошедшем сезоне Герасимов в среднем набирал 8,6 очка, 4,3 подбора и 4,0 передачи в Единой лиге ВТБ, а также был выбран на Матч всех звезд-2023.

В Красноярске Тимофей провел два сезона. 

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