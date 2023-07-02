«Пистонс» подписали двусторонние контракты с Джаредом Роденом и Малкольмом Казалоном

« » объявил о подписании двусторонних контрактов с атакующими защитниками Джаредом Роденом (23 года, 198 см) и Малкольмом Казалоном (21 год, 198 см). Условия контрактов не разглашаются.

Американец Роден в прошлом сезоне провел за «Пистонс» 14 матчей, набирая в среднем 3,2 очка и 2,6 подбора за 14 минут на паркете. Большую часть сезона защитник провел в G-лиге.

Француз Казалон провел последние три сезона за сербскую «Мегу». В минувшем сезоне Адриатической лиги он набирал 11,1 очка, 3,3 подбора, 2,6 передачи и 1,7 перехвата в среднем за встречу.

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