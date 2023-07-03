«Сакраменто» подписал Колби Джонса, который был выбран под 34-м номером на драфте-23

Теги переходы Сакраменто НБА NCAA драфт НБА Колби Джонс Баскетбол

«Сакраменто» подписал контракт с атакующим защитником Колби Джонсом (21 год, 198 см), который был выбран под 34-м номером на драфте этого года.

Соглашение рассчитано на 8,76 миллиона долларов и 4 сезона. Два года являются гарантированными.

Джонс стал первым игроком, который подписан по новому правилу НБА «Исключение для пика второго раунда».

«Сакраменто» в день драфта выменял Джонса у «Бостона».

Взамен «Кингз» отправили «Селтикс» 38-й пик (Джордан Уолш) и выбор во втором раунде будущего драфта.

В минувшем сезоне NCAA в составе Ксавьера Джонс набирал 15,0 очка, 5,7 подбора и 4,4 передачи в среднем за игру.

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