«Пистонс» отчислили Юджина Оморуйи

« » отчислил форварда Юджина Оморуйи (26 лет, 201 см). У игрока был негарантированный контракт на предстоящий сезон.

Клубу пришлось расстаться с Оморуйи, чтобы освободить место в платежной ведомости для приобретения и . «Пистонс» выменяли Харриса у «Бруклина» и Морриса у «Вашингтона».

Оморуйи провел за «Детройт» 17 матчей, набирая в среднем 9,7 очка и 3,5 подбора.

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