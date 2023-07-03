«Уорриорз» подпишут 1-летний контракт с Кори Джозефом
«Голден Стэйт» договорился о подписании 1-летнего контракта с разыгрывающим Кори Джозефом (31 год, 191 см).
В минувшем сезоне Джозеф провел 62 матча за «Детройт», набирая 6,9 очка, 1,7 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру. Он выступал за «Пистонс» с марта 2021 года.
«Уорриорз» ранее потеряли резервного плеймейкера Донте Дивинченцо, который перешел в «Нью-Йорк».
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