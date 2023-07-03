«Уорриорз» подпишут 1-летний контракт с Кори Джозефом

Теги переходы Детройт Голден Стэйт НБА Кори Джозеф Баскетбол

«Голден Стэйт» договорился о подписании 1-летнего контракта с разыгрывающим Кори Джозефом (31 год, 191 см).

В минувшем сезоне Джозеф провел 62 матча за «Детройт», набирая 6,9 очка, 1,7 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру. Он выступал за «Пистонс» с марта 2021 года.

«Уорриорз» ранее потеряли резервного плеймейкера Донте Дивинченцо, который перешел в «Нью-Йорк».

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркадий Байдерин
Ну это скорее замена Таю Джерому чем Донте
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Белоцерковский
Иногда мог выдать отличный матч, на скамейку самое то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий