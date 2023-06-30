Брайан Уиндхорст: «Филадельфия» может заменить Хардена на Ирвинга или Лилларда»

Теги Даллас Филадельфия Портленд НБА Джеймс Харден Кайри Ирвинг Дэмиан Лиллард Брайан Уиндхорст Тайриз Макси Баскетбол

Журналист ESPN Брайан Уиндхорст назвал несколько возможных сценариев для «Филадельфии», которая расстанется с Джеймсом Харденом.

«Я не удивлюсь, если мы увидим, что Кайри Ирвинг захочет разузнать, что там происходит в «Филадельфии». Если Харден покинет клуб, у него будет возможность занять его место.

Другое имя – Дэмиан Лиллард. Возможно ли, что «Филадельфия» объединит все свои активы, в частности, те, которые получит за Хардена, и сделает предложение по Дэйму? Это вариант.

Или они могут сделать ставку на Тайриза Макси, собрать все активы и отправить их куда-нибудь еще», – заявил Уиндхорст.

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10 комментариев

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betwriver
Ирвинг может и сможет (когда-нибудь) попасть в Филу, но не в это межсезонье. Вначале он захочет получить максимальный контракт по сумме и длительности в Далласе.
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Костя Кот
отстаньте от Лилларда, он ждёт перемен
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Stranfio
Воу просто одна мысль что Ирвинг в Филе, а Харден с Лукой в Далласе интересно.
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Южанин78
Вот Лиллард как никто другой здорово подошёл бы для игры с Эмбидом, да и Ирвинг тоже, если сосредоточен и не страдает фигнёй
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Sonder
если харден окажется в портленде я уйду в монашество
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Ryan T.
Ответ Sonder
если харден окажется в портленде я уйду в монашество
Так Лилларда не на "Бороду" будут менять в любом случае. Как он окажется в "Портленде"?
Уиндхорст же говорит, что Лилларда если и соберутся выменивать, то на активы ЗА Хардена.
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SopTecret
а просто обменять Хардена на Лилларда нельзя?
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Сергей Пузанков
Ответ betwriver
Ирвинг может и сможет (когда-нибудь) попасть в Филу, но не в это межсезонье. Вначале он захочет получить максимальный контракт по сумме и длительности в Далласе.
тем временем СЭТ:
существует.
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Mr.BadGuy
Ответ Anton Chevychalov
Сомнительно. В свое время Олдрижжа отпустили потому, что с Лилардом у них не собирался пазл. Врятли он научился за эти годы правильно работать с топовым большим.
Олджидж ушел как СА, устроив летом покатушки по заинтересованным командам. Хотя сам изначально хотел оказатся именно в САС.
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