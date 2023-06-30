Брайан Уиндхорст: «Филадельфия» может заменить Хардена на Ирвинга или Лилларда»
Журналист ESPN Брайан Уиндхорст назвал несколько возможных сценариев для «Филадельфии», которая расстанется с Джеймсом Харденом.
«Я не удивлюсь, если мы увидим, что Кайри Ирвинг захочет разузнать, что там происходит в «Филадельфии». Если Харден покинет клуб, у него будет возможность занять его место.
Другое имя – Дэмиан Лиллард. Возможно ли, что «Филадельфия» объединит все свои активы, в частности, те, которые получит за Хардена, и сделает предложение по Дэйму? Это вариант.
Или они могут сделать ставку на Тайриза Макси, собрать все активы и отправить их куда-нибудь еще», – заявил Уиндхорст.
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Уиндхорст же говорит, что Лилларда если и соберутся выменивать, то на активы ЗА Хардена.
существует.