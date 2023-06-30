Журналист ESPN Брайан Уиндхорст назвал несколько возможных сценариев для «Филадельфии», которая расстанется с .

«Я не удивлюсь, если мы увидим, что захочет разузнать, что там происходит в «Филадельфии». Если Харден покинет клуб, у него будет возможность занять его место.

Другое имя – . Возможно ли, что « » объединит все свои активы, в частности, те, которые получит за Хардена, и сделает предложение по Дэйму? Это вариант.

Или они могут сделать ставку на , собрать все активы и отправить их куда-нибудь еще», – заявил Уиндхорст.

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