«Бруклин» вступил в переговоры с «Портлендом» по Тайлеру Хирро
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард (32 года, 188 см) запросил обмен в другую команду.
Согласно нескольким источникам, представители Лилларда проинформировали «Блэйзерс», что игрок хочет обмена в «Майами».
По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, «Блэйзерс» не устраивает предлагаемый пакет активов, который строится вокруг Тайлера Хирро, поэтому они ищут третью команду для проведения обмена.
Инсайдер SNY Иан Бегли отмечает, что «Бруклин» вступил в переговоры по Хирро.
Бегли дополняет, что «Нетс» не единственная команда, которая начала вести диалог с «Блэйзерс».
50 главных свободных агентов НБА-2023
Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия
6 комментариев