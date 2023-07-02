«Бруклин» вступил в переговоры с «Портлендом» по Тайлеру Хирро

Звездный разыгрывающий « » (32 года, 188 см) запросил обмен в другую команду.

Согласно нескольким источникам, представители Лилларда проинформировали «Блэйзерс», что игрок хочет обмена в « ».

По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, «Блэйзерс» не устраивает предлагаемый пакет активов, который строится вокруг , поэтому они ищут третью команду для проведения обмена.

Инсайдер SNY Иан Бегли отмечает, что « » вступил в переговоры по Хирро.

Бегли дополняет, что «Нетс» не единственная команда, которая начала вести диалог с «Блэйзерс».

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