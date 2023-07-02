«Бруклин» вступил в переговоры с «Портлендом» по Тайлеру Хирро

Теги возможные переходы Майами Бруклин Портленд НБА Дэмиан Лиллард Тайлер Хирро Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард (32 года, 188 см) запросил обмен в другую команду.

Согласно нескольким источникам, представители Лилларда проинформировали «Блэйзерс», что игрок хочет обмена в «Майами».

По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, «Блэйзерс» не устраивает предлагаемый пакет активов, который строится вокруг Тайлера Хирро, поэтому они ищут третью команду для проведения обмена.

Инсайдер SNY Иан Бегли отмечает, что «Бруклин» вступил в переговоры по Хирро.

Бегли дополняет, что «Нетс» не единственная команда, которая начала вести диалог с «Блэйзерс».

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6 комментариев

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Nightyork97
Ответ gangstarr
А что может дать Бруклин, кроме пиков, что заинтересует Портленд, и главное не ослабит нетс? Кэм, Микейл? Не думаю
Бобби Маркс сегодня разбирал варианты с Трейд Машиной. Если интересно https://www.espn.com/nba/insider/story/_/id/37946345/damian-lillard-trade-guide-2023-trail-blazers-nets-clippers-heat-76ers-spurs
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Tim Timson
Нетс не за Хирро, а за самим Дэймом нужно идти)
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MESSIya
Ответ gangstarr
А что может дать Бруклин, кроме пиков, что заинтересует Портленд, и главное не ослабит нетс? Кэм, Микейл? Не думаю
А портленду возможно только пики и нужны. По вряд-ли светит, будут наигрывать молодёжь и следить за прогрессом
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seabyryak
Ответ gangstarr
А что может дать Бруклин, кроме пиков, что заинтересует Портленд, и главное не ослабит нетс? Кэм, Микейл? Не думаю
Неправильный вопрос, а правильный: "а что надо Портленда кроме пиков? За пики они могут сами выбрать себе игрока под свою команду."
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lexakarabut
Ответ Tim Timson
Нетс не за Хирро, а за самим Дэймом нужно идти)
где-то икнул Джеральд Уоллес
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