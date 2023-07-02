Патрик Миллс не останется в «Хьюстоне»
Защитник Патрик Миллс (34 года, 185 см), который перейдет из «Бруклина» в «Хьюстон» в результате трехсторонней сделки с участием Диллона Брукса, не останется в «Рокетс» и будет отправлен в другую команду.
Ранее сообщалось, что форвард Диллон Брукс перейдет из «Мемфиса» в «Хьюстон» через сайн-энд-трейд с участием «Бруклина». «Рокетс» также получат Миллса, а в «Мемфис» перейдет Джош Кристофер.
Австралиец провел последние два сезона за «Нетс». В минувшем сезоне его показатели составили 6,2 очка, 1,1 подбора и 1,4 передачи за 14 минут на паркете в среднем за матч.
В контракте Миллса остался один сезон, за который он заработает 6,8 млн долларов.
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Например, если "Мемфис" примет контракт Кристофера, как сообщалось ранее, то у них будет 16 гарантированных контрактов. Или кого-то нужно будет обменять, либо "Мемфис" по старинке просто кого-то отчислит.