Патрик Миллс не останется в «Хьюстоне»

Защитник (34 года, 185 см), который перейдет из «Бруклина» в «Хьюстон» в результате трехсторонней сделки с участием Диллона Брукса, не останется в «Рокетс» и будет отправлен в другую команду.

Ранее сообщалось, что форвард Диллон Брукс перейдет из «Мемфиса» в «Хьюстон» через сайн-энд-трейд с участием «Бруклина». «Рокетс» также получат Миллса, а в «Мемфис» перейдет Джош Кристофер.

Австралиец провел последние два сезона за «Нетс». В минувшем сезоне его показатели составили 6,2 очка, 1,1 подбора и 1,4 передачи за 14 минут на паркете в среднем за матч.

В контракте Миллса остался один сезон, за который он заработает 6,8 млн долларов.

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