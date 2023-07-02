Патрик Миллс не останется в «Хьюстоне»

Теги возможные переходы Хьюстон Мемфис Бруклин НБА Патрик Миллс Диллон Брукс Баскетбол

Защитник Патрик Миллс (34 года, 185 см), который перейдет из «Бруклина» в «Хьюстон» в результате трехсторонней сделки с участием Диллона Брукса, не останется в «Рокетс» и будет отправлен в другую команду.

Ранее сообщалось, что форвард Диллон Брукс перейдет из «Мемфиса» в «Хьюстон» через сайн-энд-трейд с участием «Бруклина». «Рокетс» также получат Миллса, а в «Мемфис» перейдет Джош Кристофер.

Австралиец провел последние два сезона за «Нетс». В минувшем сезоне его показатели составили 6,2 очка, 1,1 подбора и 1,4 передачи за 14 минут на паркете в среднем за матч.

В контракте Миллса остался один сезон, за который он заработает 6,8 млн долларов.

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7 комментариев

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Stranfio
Вот это хороший добротный ветеран)
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AllanHouston
Ответ Stranfio
Вот это хороший добротный ветеран)
Только местные журналисты сообщают, что Миллса выменяли не для того, чтобы оставлять
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ДИКАНЬ
Надеюсь найдется вариант вернуть его в Сан-Антонио
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seabyryak
Ответ AllanHouston
Только местные журналисты сообщают, что Миллса выменяли не для того, чтобы оставлять
Скорее всего для того, чтобы уравнять контракты по Бруксу. Интересно, на что выменяли, потому что Нетс самому может понадобиться этот контракт для обмена Хирро.
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Stranfio
Ответ AllanHouston
Только местные журналисты сообщают, что Миллса выменяли не для того, чтобы оставлять
То есть обменять его, а на кого?
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Stranfio
Ответ seabyryak
Скорее всего для того, чтобы уравнять контракты по Бруксу. Интересно, на что выменяли, потому что Нетс самому может понадобиться этот контракт для обмена Хирро.
Хммм, слишком много вопросов, ладно ждем официальной инфы
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AllanHouston
Ответ Stranfio
То есть обменять его, а на кого?
Это пока и остаётся самая главная загадка, кто примет контракт Миллса.

Например, если "Мемфис" примет контракт Кристофера, как сообщалось ранее, то у них будет 16 гарантированных контрактов. Или кого-то нужно будет обменять, либо "Мемфис" по старинке просто кого-то отчислит.
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