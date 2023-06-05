Обозреватель «Чикаго»: «Буллс» хотят оставить Вучевича в команде на ближайшие 3 года»

Теги Чикаго НБА Никола Вучевич Лонзо Болл Баскетбол

«Чикаго» планирует заключить 3-летний контракт с центровым Николой Вучевичем.

Об этом сообщает обозреватель «Буллс» Джо Каули.

«Организация сохраняет надежду на чудесное восстановление Лонзо Болла после трех операций на левом колене, в то время как на прошлой неделе начались переговоры о продлении контракта Николы Вучевича. «Буллс» хотят оставить бигмэна в команде на ближайшие три года», – пишет журналист.

32-летний центровой становится свободным агентом этим летом. В сезоне-2022/23 он набирал в среднем 17,6 очка и 11 подборов, реализуя 52% бросков с игры.

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