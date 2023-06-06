«Это была улыбка сквозь слезы». Джош Харт вспомнил свои эмоции после обмена в «Пеликанс»

Теги Лейкерс Нью-Йорк Новый Орлеан НБА фото Энтони Дэвис Джош Харт Брэндон Ингрэм Лонзо Болл Де′Андре Хантер Баскетбол

Защитник «Нью-Йорка» Джош Харт вспомнил свои эмоции после обмена в «Новый Орлеан», являясь одним из многих активов, взамен которых «Лейкерс» получили Энтони Дэвиса.

Тогда Брэндон Ингрэм, Джош Харт, Лонзо Болл, Де’Андре Хантер и 3 пика первого раунда уехали в Луизиану.

«Это была улыбка сквозь слезы.

Потому что я не хотел. Не хотел уезжать. Я лишь сделал вид: «Да, я рад ехать в Новый Орлеан». Нет.

Всегда хотел быть в лиге с одной командой в течение долгого времени. Я хотел иметь место, которое будет для меня домом. Обмен пришелся совсем некстати», – сказал Харт в интервью Тейлор Рукс.

Фото: соцсети Джоша Харта после новости об обмене.

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2 комментария

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Нголо Щербатски
Ответ Ryan T.
Ингрэм, Харт, Лонзо Болл, Хантер и ещё 3!!! пика 1-го раунда! До сих пор волосы дыбом. 🤯
У Дэвиса чемпионство, у них игровое время и хорошие контракты. Все довольны
+3
0
+3
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Ryan T.
Ингрэм, Харт, Лонзо Болл, Хантер и ещё 3!!! пика 1-го раунда!
До сих пор волосы дыбом. 🤯
+1
-1
0
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