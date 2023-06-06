«Это была улыбка сквозь слезы». Джош Харт вспомнил свои эмоции после обмена в «Пеликанс»

Защитник « » вспомнил свои эмоции после обмена в «Новый Орлеан», являясь одним из многих активов, взамен которых « » получили .

Тогда Брэндон Ингрэм, Джош Харт, , Де’Андре Хантер и 3 пика первого раунда уехали в Луизиану.

«Это была улыбка сквозь слезы.

Потому что я не хотел. Не хотел уезжать. Я лишь сделал вид: «Да, я рад ехать в Новый Орлеан». Нет.

Всегда хотел быть в лиге с одной командой в течение долгого времени. Я хотел иметь место, которое будет для меня домом. Обмен пришелся совсем некстати», – сказал Харт в интервью Тейлор Рукс.

Фото: соцсети Джоша Харта после новости об обмене.

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