«Майами» не хочет включать Калеба Мартина в сделку по Лилларду

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Калеб Мартин Баскетбол

«Майами» не хочет расставаться с форвардом Калебом Мартином в рамках обмена разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

«По словам источника, «Хит» предпочитают сохранить Калеба Мартина. Обмен форварда будет трудным для «Майами», но в конечном итоге может оказаться необходимым», – пишет издание Miami Herald.

Мартин за следующие 2 сезона может заработать 14 млн долларов.

Показатели форварда в серии с «Селтикс» (4-3): 19,3 очка и 6,4 подбора при 60,2% реализации с игры и 48,9% из-за дуги.

Мартин стал вторым в голосовании за MVP финала Востока.

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17 комментариев

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DirtyHarry 44
Портленд: "Дааа, ребят, ну мы так долго будем..."
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maryat
Ответ DirtyHarry 44
Портленд: "Дааа, ребят, ну мы так долго будем..."
А куда спешить, у лиларда контракт же не завтра заканчивается
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Ужратый Гусениц
Ответ melliur
Так пакет в виде Лаури, Робинсон, Хирро нормальный, учитывая что хирро пустят дальше в оборот.
для кого нормальный ? для Портленда он почти бесполезный. Лаури им не нужен, Робинсон половину сезона даже в ротацию не проходил у Хит, и бросал трешки 30 %.
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Tim Timson
что за выборка по одной серии?.. давайте по финалу тогда только)
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armageddon123456
Послать Майами подальше и из принципа пульнуть Лилларда в Бруклин или в Юту
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rigobersong
Но Мартин реально в отличии от Струса и Винсента стабильно играл, и такой актив терять смысла нет, Майами умеет дожимать сложные сделки, хотя возможно тут надо в алл ин уже идти:))
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rigobersong
Ответ Pavel Gurin
В итоге Бруклин : предложит 2-3 крепких игроков , 2-4 пика первого/ второго раунда и Лиллард уходит туда Майами : пук - среньк, переподпишем Лаури и наберем незадрафтованных строителей для помощи Джимби
А Бруклин для Дейм Доллы это тот же Портленд, сколько у них финплов НБА было в последнее время?:) Лилларду нужен результат здесь и сейчас, да и Бруклину зачем тратить активы на игрока, который особого желания не проявил там играть:)
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melliur
Так пакет в виде Лаури, Робинсон, Хирро нормальный, учитывая что хирро пустят дальше в оборот.
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Pavel Gurin
В итоге Бруклин : предложит 2-3 крепких игроков , 2-4 пика первого/ второго раунда и Лиллард уходит туда
Майами : пук - среньк, переподпишем Лаури и наберем незадрафтованных строителей для помощи Джимби
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AEZAKMI228
я не буду против если маями обменяет демьяна но и не буду против если они этого не сделают
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AEZAKMI228
калеба включать это переплатой уже будет неиронично, учитывая что в 2026 году топовые СА будут, а лилард в платежке будет 60 млн
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melliur
Ответ Ужратый Гусениц
для кого нормальный ? для Портленда он почти бесполезный. Лаури им не нужен, Робинсон половину сезона даже в ротацию не проходил у Хит, и бросал трешки 30 %.
Ну Лаури будет полезен, как наставник, а Робинсона и Хирро можно использовать в обмене с Бруклином, можно им ещё Гранта отдать.
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Дмитрий Белов
Ответ armageddon123456
Послать Майами подальше и из принципа пульнуть Лилларда в Бруклин или в Юту
Ну так это Лиллард просит обмена именно туда.
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Nightyork97
Ответ Дмитрий Белов
Так-то это не Майами рвется получить Лилларда любой ценой, а это сам Демьянка туда ломится. С какой стати Майами раскидываться сыгранным составом на минимальных контрактах ради капризов левого звездуна, который в любой момент опять может потребовать обмена ? По мне за него достаточно Херро и можно Лаури добавить, если Портланд добавит в обмен какого скамеечника. Пусть уж Портланд мучается и сам ищет варианты обмена.
Лилларда пора обменять на Данкана Робинсона, забыл добавить. Хирро это жирно. Или бесплатно, пусть бесплатно уходит. А че, нормально. Пусть играет, все играть хотят. Пусть этот Портленд помучается
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