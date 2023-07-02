«Майами» не хочет включать Калеба Мартина в сделку по Лилларду

« » не хочет расставаться с форвардом Калебом Мартином в рамках обмена разыгрывающего .

«По словам источника, «Хит» предпочитают сохранить . Обмен форварда будет трудным для «Майами», но в конечном итоге может оказаться необходимым», – пишет издание Miami Herald.

Мартин за следующие 2 сезона может заработать 14 млн долларов.

Показатели форварда в серии с «Селтикс» (4-3): 19,3 очка и 6,4 подбора при 60,2% реализации с игры и 48,9% из-за дуги.

Мартин стал вторым в голосовании за MVP финала Востока.

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