«Портленд» ищет третью команду для Тайлера Хирро в сделке по Лилларду
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард (32 года, 188 см) запросил обмен в другую команду.
Согласно нескольким источникам, представители Лилларда проинформировали «Блэйзерс», что игрок хочет обмена в «Майами».
По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, «Блэйзерс» не устраивает предлагаемый пакет активов, который строится вокруг Тайлера Хирро, поэтому они ищут третью команду для проведения обмена.
В октябре Хирро подписал 4-летний контракт на сумму 120 млн долларов.
В минувшем регулярном чемпионате Хирро набирал в среднем 20,1 очка, 5,4 подбора и 4,2 передачи за игру, реализуя 43,9% бросков с игры и 37,8% из-за дуги.
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