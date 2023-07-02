«Портленд» ищет третью команду для Тайлера Хирро в сделке по Лилларду

Звездный разыгрывающий « » (32 года, 188 см) запросил обмен в другую команду.

Согласно нескольким источникам, представители Лилларда проинформировали «Блэйзерс», что игрок хочет обмена в « ».

По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, «Блэйзерс» не устраивает предлагаемый пакет активов, который строится вокруг , поэтому они ищут третью команду для проведения обмена.

В октябре Хирро подписал 4-летний контракт на сумму 120 млн долларов.

В минувшем регулярном чемпионате Хирро набирал в среднем 20,1 очка, 5,4 подбора и 4,2 передачи за игру, реализуя 43,9% бросков с игры и 37,8% из-за дуги.

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