«Портленд» ищет третью команду для Тайлера Хирро в сделке по Лилларду

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Тайлер Хирро Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард (32 года, 188 см) запросил обмен в другую команду.

Согласно нескольким источникам, представители Лилларда проинформировали «Блэйзерс», что игрок хочет обмена в «Майами».

По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, «Блэйзерс» не устраивает предлагаемый пакет активов, который строится вокруг Тайлера Хирро, поэтому они ищут третью команду для проведения обмена.

В октябре Хирро подписал 4-летний контракт на сумму 120 млн долларов.

В минувшем регулярном чемпионате Хирро набирал в среднем 20,1 очка, 5,4 подбора и 4,2 передачи за игру, реализуя 43,9% бросков с игры и 37,8% из-за дуги.

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12 комментариев

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zippa
Портленд: это Хирровый пакет активов из Майами
+16
0
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Nikolay
Ответ namankey
В Сперс идеально подходит, но есть ещё Джаз и Нетс
Сперзам нафиг платёжку засирать долгосрочным Хирро
+5
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+5
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MESSIya
все правильно.
+3
0
+3
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namankey
В Сперс идеально подходит, но есть ещё Джаз и Нетс
+1
0
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Stranfio
Ответ namankey
В Сперс идеально подходит, но есть ещё Джаз и Нетс
Сперс он не нужен, это не путь для них, они всегда строят из своих , поэтому если и подпишут кого-то, то другого.
0
0
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Евгений Денисов
Ответ Nikolay
Сперзам нафиг платёжку засирать долгосрочным Хирро
А почему нет? им сейчас нужно молодой костяк вокруг Семьи строить, а Херро с одной стороны молод и может пофлексить, с другой уже опытом финала. ну и не без потенциала же, который в крепких руках Попа имеет все шансы раскрыться
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MESSIya
Ответ Daishi
Портленд потерял Юбэнкса и Нуркич, судя по всему, тоже доступен. Так что минимум 1 квалифицированный большой им нужен. Без Нуркича и Юбэнкса у них остается 1 номинальный молодой центр. Имя которого и произносить то страшно.. забанят еще.))
Баджу сегодня подписали незадрафтованного,плюс предлагают контракты Таварешу из реала и Холлу из Монако
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