«Майами» готов обменять Тайлера Хирро, Данкана Робинсона и пики на Дэмиана Лилларда (Крис Хэйнс)

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Данкан Робинсон Тайлер Хирро Баскетбол

«Майами» готов предложить Тайлера Херро, Данкана Робинсона и драфт-пики в обмен на звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Отмечается, что «Хит» предпочел бы не включать форварда Калеба Мартина в обмен.

Ранее стало известно, что Лиллард запросил у «Портленда» обмен в другую команду. Основными претендентами на защитника являются «Майами» и «Бруклин».

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24 комментария

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Forza
Ответ Дмитрий Кораблев
Не верю в Лилларда. Не верю в победу и что эта пара игроков в сумме 70 лет им? Год не играл и выбил шантажом максималку. Сейчас обмен в пользу Портленда. Спишут самый дорогой контракт
Что значит выбил шантажом максималку? Лиллард игрок максималки. Такие как он просто объективно и должны получать максималку. Зачем ему кого то шантажировать?
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Адильхан Абдусаламов
Предпочли бы не включать Калеба Мартина,тогда что мелочиться то.Лилларда на Лаури с доплатой со стороны Портленда
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Caraxes
У Хирро и Робинсона длинные по сроку контракты, Портленду, уходящему в перестройку они не нужны, им истекающие лучше.
Ну и драфт-пики в приоритете, которых у Маями не очень выбор.
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Ryan T.
Бич-пакет "Майами", как и ожидалось.
Они ещё и Калеба не хотят отдавать. Дон Райли, а ты не слишком хитрожопый?
На месте фронт-офиса "Портленда" послал бы на три буквы.
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Nightyork97
Это смех, только из-за уважения к Дейму можно идти на этот пакет. Нулевая ценность для клуба, нужны пики.
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Forza
Это все так жиденько выглядит, конечно. Вот зачем Портленду все эти люди? Портленду нужны либо молодые бисты, либо ХОРОШИЕ пики первого раунда, либо истекающие контракты.

Ладно ещё Хиро( хотя тоже спорно), но РОБИНСОН зачем вообще Портленду? Этож буквально выглядит так, как будто Майами предлагает им забрать плохой контракт в качестве доплаты за Хиро
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Prada
Лаури, Хирро, Йович плюс пики на Лиллерда плюс всё что угодно в нагрузку
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namankey
Ещё и Мартина отдавать не хотят, вот это наглость. Либо Райли просто пошлют, либо это ограбление века
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maryat
Лаури зажали, берегут франчайза
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pulyalke
эти два беляша с грантом так то могут и в плейофф выйти и там пошуметь)) наверное думает гм портленда))
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Fungus_Amongus
С такими контрактами гигантскими стоимость Хирро и тем более Робинсона минусовая. Надо кучу пиков, чтобы нормальное предложение получилось, а у Майами их не так много доступно для обмена.
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Лиллард унижатель!
Смешно, учитывая их контракты это пассив, а не актив
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Denis Dudin
Ответ Лиллард унижатель!
Смешно, учитывая их контракты это пассив, а не актив
А 120+ млн в двух последних сезонах у 36-37 летнего Лилларда это не пассив?
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Xell
Ответ namankey
Ещё и Мартина отдавать не хотят, вот это наглость. Либо Райли просто пошлют, либо это ограбление века
Просто в Сперс отправят Лилларда) Сас может предложить больше.
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Максим Макеев
рофл рофлом с обменять придется на это
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Zero Zero
Портленду нужно соглашаться. Хирро прямо сейчас хуже чем Лиллард, но через год или два ситуация поменяется. Тайлер вполне может набирать 25+5 с неплохим процентом реализации. Контракт Робинсона тяжёлый груз, но плей-офф показал, что бросать парень не разучился.
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AEZAKMI228
калеба нельзя отдавать будет переплатой
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sedric
У Портленда есть Саймонс, и Скут с Шарпом, которых надо развивать. Нафиг им Хирро? Тут нужна третья сторона.
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Abdulla
Ответ Nightyork97
Это смех, только из-за уважения к Дейму можно идти на этот пакет. Нулевая ценность для клуба, нужны пики.
Так в новости и про пики сказано...
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Nightyork97
Это смех, только из-за уважения к Дейму можно идти на этот пакет. Нулевая ценность для клуба, нужны пики.
Хирро в бруклин на пики.Пики в Портленд как и Лаури с Робинзоном
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