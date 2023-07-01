«Майами» готов обменять Тайлера Хирро, Данкана Робинсона и пики на Дэмиана Лилларда (Крис Хэйнс)

«Майами» готов предложить Тайлера Херро, и драфт-пики в обмен на звездного разыгрывающего «Портленда» , сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Отмечается, что «Хит» предпочел бы не включать форварда Калеба Мартина в обмен.

Ранее стало известно, что Лиллард запросил у « » обмен в другую команду. Основными претендентами на защитника являются « » и «Бруклин».

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