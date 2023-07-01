«Майами» готов обменять Тайлера Хирро, Данкана Робинсона и пики на Дэмиана Лилларда (Крис Хэйнс)
«Майами» готов предложить Тайлера Херро, Данкана Робинсона и драфт-пики в обмен на звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
Отмечается, что «Хит» предпочел бы не включать форварда Калеба Мартина в обмен.
Ранее стало известно, что Лиллард запросил у «Портленда» обмен в другую команду. Основными претендентами на защитника являются «Майами» и «Бруклин».
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Ну и драфт-пики в приоритете, которых у Маями не очень выбор.
Они ещё и Калеба не хотят отдавать. Дон Райли, а ты не слишком хитрожопый?
На месте фронт-офиса "Портленда" послал бы на три буквы.
Ладно ещё Хиро( хотя тоже спорно), но РОБИНСОН зачем вообще Портленду? Этож буквально выглядит так, как будто Майами предлагает им забрать плохой контракт в качестве доплаты за Хиро