Виктор Вембаньяма: «Грегг Попович еще не кричал на меня, но я готов»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма поделился первыми впечатлениями от тренировок под руководством Грегга Поповича.

«Он тренируется больше, чем я думал. Каждое утро он приходит в зал, бегает на беговой дорожке, поднимает тяжести. Кроме того, он много разговаривает со мной.

Он заботится обо мне и не хочет, чтобы я делал ошибки. Он всегда находится рядом, и мне очень комфортно. Я думал, что он начнет кричать на меня немного раньше. Он еще не кричал, но я готов», – рассказал француз.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было

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5 комментариев

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Stranfio
Ответ Nikola Shell
Ути пути какой ребёночек на него ещё не кричал дядя Попович
ну так после их совместного ужина по-любому ветераны баек наговорили что Поп бывает и жестким и орет на всех, так что подготавливается заранее)))
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Nikola Shell
Ути пути какой ребёночек на него ещё не кричал дядя Попович
+9
-7
+2
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pulyalke
витька, не зли дедушку, а то с пенсии косарь не даст))
+3
-1
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Tim Timson
как бы внучок Деда под монастырь не подвел. тренировочные лагеря не открыты же?)
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