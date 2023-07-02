Виктор Вембаньяма: «Грегг Попович еще не кричал на меня, но я готов»

Новичок « » поделился первыми впечатлениями от тренировок под руководством .

«Он тренируется больше, чем я думал. Каждое утро он приходит в зал, бегает на беговой дорожке, поднимает тяжести. Кроме того, он много разговаривает со мной.

Он заботится обо мне и не хочет, чтобы я делал ошибки. Он всегда находится рядом, и мне очень комфортно. Я думал, что он начнет кричать на меня немного раньше. Он еще не кричал, но я готов», – рассказал француз.

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