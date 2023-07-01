«Сперс» подпишут гарантированный контракт с Сиди Сиссоко

« » подпишет долгосрочный гарантированный контракт с разыгрывающим Сиди Сиссоко (19 лет, 195 см).

Об этом сообщает L’Equipe.

«Сан-Антонио» выбрал Сиди под 44-м номером на драфте-2023.

Бывший игрок команды G-League «Игнайт» присоединится в «Сперс» к соотечественнику , 1-му номеру драфта.

Сиссоко в минувшем сезоне Лиги развития НБА набирал 11,6 очка, 2,9 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.

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