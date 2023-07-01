«Сперс» подпишут гарантированный контракт с Сиди Сиссоко

Теги переходы Сан-Антонио НБА G-лига Виктор Вембаньяма Сиди Сиссоко Игнайт Баскетбол

«Сан-Антонио» подпишет долгосрочный гарантированный контракт с разыгрывающим Сиди Сиссоко (19 лет, 195 см).

Об этом сообщает L’Equipe.

«Сан-Антонио» выбрал Сиди под 44-м номером на драфте-2023.

Бывший игрок команды G-League «Игнайт» присоединится в «Сперс» к соотечественнику Виктору Вембаньяме, 1-му номеру драфта.

Сиссоко в минувшем сезоне Лиги развития НБА набирал 11,6 очка, 2,9 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. 

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10 комментариев

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AnSw33r
Ответ Дэннис Молинарев
Свободные агенты. Куча места в платежке. Нет, не слышал.
ну куча мест ка как раз для молодых игроков , и они этим пользуются . да , слышал .
+9
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+9
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Stranfio
Правильно делают , это же Сперс они редко кого-то свободного берут, лучше всегда своего подписать. А тут Сиссоко перспективный молодой гард.
+5
0
+5
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phivas
Подождите сегодняшней ночи. Чувствую, что сегодня Сперс объявят о подписании Ривза
+3
-1
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Дэннис Молинарев
Свободные агенты. Куча места в платежке. Нет, не слышал.
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Трей
Ответ Дэннис Молинарев
Господи. Сейчас нашим повезло, вытянули 1 номер, а если бы не это, то политика развития своих Мюрреев и Уайтов так и продолжилась бы в никуда.
Кого бы ты хотел, чтобы Сперс сейчас подписали?
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KSANDRA
Ответ Трей
Кого бы ты хотел, чтобы Сперс сейчас подписали?
Я бы хотел, чтобы сделали предложение Майлзу Бриджесу. Да, он не подходит по возрасту к основной массе игроков основы СА, да у него негативный бэкграунд. Но если кто и вправит ему мозги, так это Поп. Игрок по потенциалу МВЗ и через пару лет он будет в прайме, как раз тогда Вемба тоже адаптируется и их дуэт будет составлять грозную силу.
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Трей
Ответ KSANDRA
Я бы хотел, чтобы сделали предложение Майлзу Бриджесу. Да, он не подходит по возрасту к основной массе игроков основы СА, да у него негативный бэкграунд. Но если кто и вправит ему мозги, так это Поп. Игрок по потенциалу МВЗ и через пару лет он будет в прайме, как раз тогда Вемба тоже адаптируется и их дуэт будет составлять грозную силу.
Не вижу, чем он принципиально лучше Келдона и Вассела. Еще и в защите нулевой. Ну хз
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Трей
Ответ Stranfio
Правильно делают , это же Сперс они редко кого-то свободного берут, лучше всегда своего подписать. А тут Сиссоко перспективный молодой гард.
Тут какая то ошибка видимо. Сиссоко не гард, а форвард и рост у него 6.8, это хорошо больше двух метров, а не 1.95. Он даже визуально выглядит очень мощно.

Тут посмотрел на него предрафтовые разборы, парень реально хорош. Даже странно, что так низко упал на драфте
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Cubs-V
Ответ Трей
Тут какая то ошибка видимо. Сиссоко не гард, а форвард и рост у него 6.8, это хорошо больше двух метров, а не 1.95. Он даже визуально выглядит очень мощно. Тут посмотрел на него предрафтовые разборы, парень реально хорош. Даже странно, что так низко упал на драфте
Он как игрок G-leagua числится 6-5, а как уже игрок НБА 6-8. Вырос наверное.
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