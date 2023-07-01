«Сперс» официально подписали Виктора Вембаньяму

« » официально объявил о подписании контракта с первым номером драфта-2023, французским форвардом (19 лет, 222 см).

Условия контракта не разглашаются.

По информации СМИ, новичок, скорее всего, получит зарплату в размере 11 979 960 долларов в сезоне-2023/24, что является максимумом, который он может заработать за дебютный сезон в лиге. У «Сан-Антонио» будут опции команды на третий и четвертый годы.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было