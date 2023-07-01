«Сперс» официально подписали Виктора Вембаньяму
«Сан-Антонио» официально объявил о подписании контракта с первым номером драфта-2023, французским форвардом Виктором Вембаньямой (19 лет, 222 см).
Условия контракта не разглашаются.
По информации СМИ, новичок, скорее всего, получит зарплату в размере 11 979 960 долларов в сезоне-2023/24, что является максимумом, который он может заработать за дебютный сезон в лиге. У «Сан-Антонио» будут опции команды на третий и четвертый годы.
Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было
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