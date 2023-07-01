«Сперс» официально подписали Виктора Вембаньяму

Теги переходы Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сан-Антонио» официально объявил о подписании контракта с первым номером драфта-2023, французским форвардом Виктором Вембаньямой (19 лет, 222 см).

Условия контракта не разглашаются.

По информации СМИ, новичок, скорее всего, получит зарплату в размере 11 979 960 долларов в сезоне-2023/24, что является максимумом, который он может заработать за дебютный сезон в лиге. У «Сан-Антонио» будут опции команды на третий и четвертый годы.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было

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10 комментариев

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Крокозябра
Ответ Вадим flanec
Интересно будет посмотреть на зарубу дрыщей, Холмгрена (Тандер) и Вембаньямы(Спёрс) 😃 в очном поединке.
Такая заруба уже была. На молодежном ЧМ.
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phivas
Давайте Лилларда подписывайте! Он же хотел с Вембой сыграть
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kondratiy
А какие условия контракта там не разглашаются? В плане денег фиксированная же ставка для игроков драфта, если я правильно понимаю.
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Stranfio
Ответ phivas
Давайте Лилларда подписывайте! Он же хотел с Вембой сыграть
Кстати ведь Сперс один из самых реальных шансов, потому что у них пиков много и есть место в платежке. Так что возможно, НО Поп может на это не пойти.
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Stranfio
Ответ Антон Нестеренко
У Лилларда прайм сейчас. У Виктора — лет через пять начнётся. Объединить их можно — но ради чего? Чемпионства? Ой плохо верится
Я помню что он говорил что хотел бы с Виктором поиграть ,А так да согласен ,СаС будут строится пару лет и только когда их молодой ядро окрепнет, тогда можно пойти за гайкой.
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Вадим flanec
Интересно будет посмотреть на зарубу дрыщей, Холмгрена (Тандер) и Вембаньямы(Спёрс) 😃 в очном поединке.
+1
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Адильхан Абдусаламов
Зп бешенная для новичка
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Антон Нестеренко
Ответ Stranfio
Кстати ведь Сперс один из самых реальных шансов, потому что у них пиков много и есть место в платежке. Так что возможно, НО Поп может на это не пойти.
У Лилларда прайм сейчас. У Виктора — лет через пять начнётся. Объединить их можно — но ради чего? Чемпионства? Ой плохо верится
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aleksandre
Ответ Xell
Но Ривза я Сперс не отдам. Пусть берут Дэйма))
Он молодой. Ему лучше в перспективную команду. Там он и долгую карьеру сделать может. А в Леикерс старик, травматик и скудные шансы
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