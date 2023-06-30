Виктор Вембаньяма сыграет в «одном или двух матчах» Летней лиги

Теги Сан-Антонио НБА Летняя лига НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта-2023, центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма рассказал о своих планах на Летнюю лигу НБА, которая начнется 7 июля.

Француз сказал, что примет участие в «одном или двух матчах», передает репортер ESPN Эндрю Лопес.

Однако Вембаньяма не уверен в количестве минут, которое он проведет на паркете.

Первый матч «Сперс» в Летней лиге в Лас-Вегасе состоится 7 июля. Их соперником будут «Хорнетс», которые выбрали Брэндона Миллера под 2-м номером драфта.

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5 комментариев

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Аморалинни
Такой маленький, а уже лоуд-менеджментит
Получает ДНК Сперс
+8
-1
+7
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HI MARS
Зайона также пиарили когда-то?
+5
0
+5
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Sergey_NP
Ответ HI MARS
Зайона также пиарили когда-то?
Ждал давно это коммента, думал, неужели никто не видит схожего хайпа.
+3
0
+3
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Лучолвоео Оеоваллуду
Ответ HI MARS
Зайона также пиарили когда-то?
Кажется нет, про него говорили, мол он станет новым Леброном или даже превзойдет его, но я не припомню чтобы его называли "величайшим проспектом в истории НБА"и были так уверены в его будущем. Могу ошибаться, не следил особо.
+1
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quznez
не очень понятно, почему бы Буратине не поиграть за страну в таком случае. Попу Карло меньше строгать придётся, опыт на международке оч полезен.
0
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