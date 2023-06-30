Виктор Вембаньяма сыграет в «одном или двух матчах» Летней лиги

Первый номер драфта-2023, центровой « » рассказал о своих планах на Летнюю лигу , которая начнется 7 июля.

Француз сказал, что примет участие в «одном или двух матчах», передает репортер ESPN Эндрю Лопес.

Однако Вембаньяма не уверен в количестве минут, которое он проведет на паркете.

Первый матч «Сперс» в Летней лиге в Лас-Вегасе состоится 7 июля. Их соперником будут «Хорнетс», которые выбрали Брэндона Миллера под 2-м номером драфта.

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