Айзейя Томас: «Виктор Вембаньяма смог бы противостоять «Плохим парням»

Легенду « » Айзейю Томаса спросили о будущей карьере (« ») в НБА и о том, смог бы французский форвард противостоять знаменитым «Плохим парням» (прозвище «Пистонс» конца 80-х).

«На самом деле он бы смог им противостоять.

У него все будет хорошо. Мы рады видеть его в НБА. Он будет великолепен», – ответил Томас.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было