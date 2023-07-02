Айзейя Томас: «Виктор Вембаньяма смог бы противостоять «Плохим парням»
Легенду «Детройта» Айзейю Томаса спросили о будущей карьере Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио») в НБА и о том, смог бы французский форвард противостоять знаменитым «Плохим парням» (прозвище «Пистонс» конца 80-х).
«На самом деле он бы смог им противостоять.
У него все будет хорошо. Мы рады видеть его в НБА. Он будет великолепен», – ответил Томас.
Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было
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