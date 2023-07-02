Айзейя Томас: «Виктор Вембаньяма смог бы противостоять «Плохим парням»

Теги Детройт Айзейя Томас Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Легенду «Детройта» Айзейю Томаса спросили о будущей карьере Виктора ВембаньямыСан-Антонио») в НБА и о том, смог бы французский форвард противостоять знаменитым «Плохим парням» (прозвище «Пистонс» конца 80-х).

«На самом деле он бы смог им противостоять.

У него все будет хорошо. Мы рады видеть его в НБА. Он будет великолепен», – ответил Томас.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было

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7 комментариев

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Daishi
Томасу виднее, конечно, но что-то мне подсказывает, что если бы он вышел против Лэймбира, Махорна и Родмана, то пОминки прям в тот же день бы и сыграли.))
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Vyacheslav301184
Что то мне кажется уже хватит раздавать авансов, а пора подождать начала созвона
+3
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il1723
ну да щас, там бы ламберт ему под дых на 2ой секунде прописал бы и все, играли бы без Вити
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+1
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Stranfio
Как бы я сильно не верил в Виктора ,те самые bad boys играли уж в слишком хастловый, жесткий баскетбол и то как играл Лэймбир, Махорн да и тот же Айзейя , про Родмана молчу, мощная и грязная команда была, как они рубили Майкла и Ларри Берда в свое время.
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Большой Сэми
Против плохишей в первый же свой взрослый сезон конечно вряд ли, но в перспективе, конечно же смог бы
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Net-Expert
Что-то мне подсказывает, что Родман затоптал его бы через пару минут...
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9-20-34-5-43
Ну как бы все пишут, что Витю быстро сломали бы, но играл же в те времена Алсиндор как-то и ничего. Причем очень и очень долго
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