Джордан Кларксон продлит контракт с «Ютой» – 55 млн за 3 года

Теги переходы НБА Юта Джордан Кларксон Баскетбол

Атакующий защитник Джордан Кларксон (31 год, 193 см) и агенты игрока договорились с «Ютой» о пересмотре и продлении контракта, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2025/26. За три года игрок заработает 55 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Кларксон в среднем набирал 20,8 очка, 4,0 подбора и 4,4 передачи за матч, реализуя 44,4% с игры.

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6 комментариев

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copti_san
Ответ Light Yagami
Продешевил конкретно, учитывая контракты Ванвлита, Вучевича и прочих.
Ну кстати Вучевича зря приплел, у него ещё более адекватный контракт
+7
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+7
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Light Yagami
Продешевил конкретно, учитывая контракты Ванвлита, Вучевича и прочих.
+8
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+5
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copti_san
Ответ Light Yagami
Продешевил конкретно, учитывая контракты Ванвлита, Вучевича и прочих.
Согласен, странный ход от него. И бабла особо не поднимет, и за гайку бороться не собирается. Магия Эйнджа, не иначе
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ copti_san
Согласен, странный ход от него. И бабла особо не поднимет, и за гайку бороться не собирается. Магия Эйнджа, не иначе
Он очень органично смотрится в Юте. Это его команда. Думаю, он сам это чувствует, потому и подписался. 18,3 * 3 это норм. Всё таки он не звезда.
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Денис Денис
Ответ Nikola Shell
Йокич MVP 2024?
пындашмили квадрошвагле
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