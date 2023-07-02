Джордан Кларксон продлит контракт с «Ютой» – 55 млн за 3 года

Атакующий защитник (31 год, 193 см) и агенты игрока договорились с «Ютой» о пересмотре и продлении контракта, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2025/26. За три года игрок заработает 55 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Кларксон в среднем набирал 20,8 очка, 4,0 подбора и 4,4 передачи за матч, реализуя 44,4% с игры.

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