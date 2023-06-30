Семь команд НБА проявляют интерес к Монте Моррису

Теги возможные переходы Чикаго Майами Миннесота Бруклин Новый Орлеан Торонто НБА Вашингтон Юта Артурас Карнишовас Тим Коннелли Монте Моррис Баскетбол

Разыгрывающий «Вашингтона» Монте Моррис является ценным активом, по мнению команд НБА.

«Монте Моррис привлек длинный список заинтересованных команд, включая «Миннесоту» и «Чикаго», возглавляемых бывшими работниками фронт-офиса «Наггетс» Тимом Коннелли и Артурасом Карнишовасом соответственно.

«Майами», если «Хит» потеряют Гэйба Винсента, «Торонто», если уйдет Фред Ванвлит, «Новый Орлеан», «Юта» и «Бруклин» были упомянуты источниками лиги как команды, за которыми стоит следить в данном вопросе», – пишет инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Моррис в регулярке-2022/23 набирал в среднем 10,3 очка и 5,3 передачи за игру, реализуя 48% бросков с игры и 38,2% из-за дуги.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий