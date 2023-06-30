Семь команд НБА проявляют интерес к Монте Моррису

Разыгрывающий « » Монте Моррис является ценным активом, по мнению команд НБА.

« привлек длинный список заинтересованных команд, включая «Миннесоту» и « », возглавляемых бывшими работниками фронт-офиса «Наггетс» Тимом Коннелли и соответственно.

« », если «Хит» потеряют Гэйба Винсента, «Торонто», если уйдет Фред Ванвлит, «Новый Орлеан», «Юта» и «Бруклин» были упомянуты источниками лиги как команды, за которыми стоит следить в данном вопросе», – пишет инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Моррис в регулярке-2022/23 набирал в среднем 10,3 очка и 5,3 передачи за игру, реализуя 48% бросков с игры и 38,2% из-за дуги.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия