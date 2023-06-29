«Юта» полностью гарантировала контракт Келли Олиника на следующий сезон

Теги переходы НБА Юта Келли Олиник Баскетбол

«Юта» полностью гарантировала контракт центрового Келли Олиника (32 года, 206 см) на сезон-2023/24, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Канадец заработает за следующий сезон 12,19 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Олиник провел за «Джаз» 68 матчей, набирая в среднем 12,5 очка, 6,2 подбора и 3,7 передачи.

После того, как Джордан Кларксон использует опцию продления контракта на следующий сезон, в составе «Юты» будет 16 игроков со стандартными (не двусторонними) контрактами. Команде придется сократить состав до 15 человек до начала регулярного чемпионата.

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