Джордан Кларксон ведет переговоры с «Ютой» о новом трехлетнем контракте
Атакующий защитник «Юты» Джордан Кларксон (31 год, 193 см) воспользовался опцией продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 14,3 миллиона долларов.
По информации инсайдера Марка Стейна, стороны уже работают над продлением контракта баскетболиста.
Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано на 3 года.
В минувшей регулярке 30-летний Кларксон в среднем набирал 20,8 очка и 4,4 подбора, реализуя 44,4% бросков.
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