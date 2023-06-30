Джордан Кларксон ведет переговоры с «Ютой» о новом трехлетнем контракте

Атакующий защитник «Юты» (31 год, 193 см) воспользовался опцией продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 14,3 миллиона долларов.

По информации инсайдера Марка Стейна, стороны уже работают над продлением контракта баскетболиста.

Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано на 3 года.

В минувшей регулярке 30-летний Кларксон в среднем набирал 20,8 очка и 4,4 подбора, реализуя 44,4% бросков.

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