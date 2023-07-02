Обозреватель «Хит» Бэрри Джексон объяснил, почему Лиллард хочет перейти именно в «Майами»

Обозреватель «Майами» Бэрри Джексон рассказал, почему разыгрывающий готов играть только за «Хит».

Ранее лидер « » запросил обмен.

«Источник в лиге сказал, что Лиллард хочет в « », потому что ему нравится этот город, он очень уважает Джимми и «Хит» и хорошо дружит с Бэмом. Ну и шанс стать чемпионом.

«Блэйзерс» еще не сказали Дэйму, что согласны обменять его в «Майами», но я буду удивлен, если они этого не сделают», – пишет Джексон.

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