Обозреватель «Хит» Бэрри Джексон объяснил, почему Лиллард хочет перейти именно в «Майами»

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Обозреватель «Майами» Бэрри Джексон рассказал, почему разыгрывающий Дэмиан Лиллард готов играть только за «Хит».

Ранее лидер «Портленда» запросил обмен.

«Источник в лиге сказал, что Лиллард хочет в «Майами», потому что ему нравится этот город, он очень уважает Джимми и «Хит» и хорошо дружит с Бэмом. Ну и шанс стать чемпионом.

«Блэйзерс» еще не сказали Дэйму, что согласны обменять его в «Майами», но я буду удивлен, если они этого не сделают», – пишет Джексон.

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5 комментариев

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serginn
Детский сад. Нравится, уважает, дружит. Остальных 28 не нравятся и не уважает и дружить там не с кем.
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zippa
Более реальная причина - это единственный контендер, который сможет потянуть Лилларда и куда он впишется как влитой. Нравится ему город...
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Гол С Навеса
с кем там уже чемпионом становится? хит всех раздали, будет опять 3 звезды и джилигеры. конечно майами умеют удачно подписывавать ноунеймов,но сыграть же тоже надо
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namankey
Ответ MESSIya
Портленд должен обменять туда,где лучший пакет. Хотят Лилларда пусть привлекают третьи стороны. Хирро+Робинсон+пару пиков пусть себе оставят
Хорошо, Робинсона себе оставим)
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