Обозреватель «Хит» Бэрри Джексон объяснил, почему Лиллард хочет перейти именно в «Майами»
Обозреватель «Майами» Бэрри Джексон рассказал, почему разыгрывающий Дэмиан Лиллард готов играть только за «Хит».
Ранее лидер «Портленда» запросил обмен.
«Источник в лиге сказал, что Лиллард хочет в «Майами», потому что ему нравится этот город, он очень уважает Джимми и «Хит» и хорошо дружит с Бэмом. Ну и шанс стать чемпионом.
«Блэйзерс» еще не сказали Дэйму, что согласны обменять его в «Майами», но я буду удивлен, если они этого не сделают», – пишет Джексон.
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