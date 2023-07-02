Джей Краудер подпишет контракт на 1 год с «Милуоки»

Свободный агент (32 года, 198 см) договорился с « » о новом контракте на один год, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

В 18 матчах за «Бакс» Краудер набирал в среднем 6,9 очка, 3,8 подбора и 1,5 передачи за 19 минут на паркете.

Форвард не получал привычного игрового времени в «Бакс» после февральского обмена в команду. По окончании плей-офф 32-летний баскетболист поделился, что «не понимает, зачем его обменяли».

Краудер провел лишь 18 секунд на паркете в последних двух матчах серии с «Хит» (1-4).

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