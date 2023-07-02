Джей Краудер подпишет контракт на 1 год с «Милуоки»

Теги переходы Милуоки НБА Джей Краудер Баскетбол

Свободный агент Джей Краудер (32 года, 198 см) договорился с «Милуоки» о новом контракте на один год, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

В 18 матчах за «Бакс» Краудер набирал в среднем 6,9 очка, 3,8 подбора и 1,5 передачи за 19 минут на паркете.

Форвард не получал привычного игрового времени в «Бакс» после февральского обмена в команду. По окончании плей-офф 32-летний баскетболист поделился, что «не понимает, зачем его обменяли».

Краудер провел лишь 18 секунд на паркете в последних двух матчах серии с «Хит» (1-4).

Лиллард требует обмен, «Кингз» переманили MVP Евролиги, переход Хардена может затянуться. Рынок НБА завертелся

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Boroveev
А сколько денег? Стоило пол сезона пропускать?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
стоило выражаться?.. Бакс то понятно пики жалко стало, а Краудер то что понял?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексааандр
жаль,что не в Маями. как-то у них всё печально получается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edward21
Пожалуйста скиньте ссылку на актуальный ростер команд лиги, если у кого-то есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Ответ Edward21
Пожалуйста скиньте ссылку на актуальный ростер команд лиги, если у кого-то есть.
зачем вам актуальный ростер команд если подписания будут только на следующей неделе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий