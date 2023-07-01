Джевон Картер перейдет в «Чикаго» (20 млн на 3 года)

Разыгрывающий Джевон Картер (27 лет, 185 см) заключил трехлетнее соглашение с « » на 19 млн долларов, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Минувший сезон Картер провел в составе « ».

Показатели разыгрывающего – 8,0 очка, 2,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру при 42,1% из-за трехочковой дуги.

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