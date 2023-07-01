Джевон Картер перейдет в «Чикаго» (20 млн на 3 года)

Теги переходы Чикаго Милуоки НБА Джевон Картер Баскетбол

Разыгрывающий Джевон Картер (27 лет, 185 см) заключил трехлетнее соглашение с «Чикаго» на 19 млн долларов, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Минувший сезон Картер провел в составе «Милуоки».

Показатели разыгрывающего – 8,0 очка, 2,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру при 42,1% из-за трехочковой дуги.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий