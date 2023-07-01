Брук Лопес останется в «Милуоки» – 48 млн на 2 года

Теги переходы Милуоки НБА Брук Лопес Баскетбол

Свободный агент Брук Лопес (35 лет, 213 см) и «Милуоки» договорились о подписании нового двухлетнего контракта на 48 миллионов долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Бакс» удалось сохранить обоих ключевых игроков команды, вышедших на рынок – Лопеса и Криса Миддлтона.

Лопес выступает за «Милуоки» с 2018 года и выиграл с командой чемпионский титул 2021 года. В минувшем сезоне он набирал 15,9 очка, 6,7 подбора и 2,5 блок-шота в среднем за матч.

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8 комментариев

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fhneh
Охренеть. Это наверное самое эпичное перевоплощение из ветерана на минималке в звезду на огромном контракте в истории. Парабола в зарплате по карьере у Брука знатная. Неповторимая.
+16
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+16
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Станислав Шалковский
такими темпами и мне минималку скоро выпишут.
+7
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+7
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Алексей Ильин
Ответ fhneh
Охренеть. Это наверное самое эпичное перевоплощение из ветерана на минималке в звезду на огромном контракте в истории. Парабола в зарплате по карьере у Брука знатная. Неповторимая.
хард ворк и адаптация к современным реалия
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+4
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ты не прав
Ответ fhneh
Охренеть. Это наверное самое эпичное перевоплощение из ветерана на минималке в звезду на огромном контракте в истории. Парабола в зарплате по карьере у Брука знатная. Неповторимая.
Ну и сам Брук чуть ли не лучший пример адаптации под лигу. Он и Хорфорд прям лучшие примеры, что при желании можно и статус звёздный отбросить, но и по бабкам не просесть
+4
0
+4
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ShowTime.
многовато по-моему. брук мощь конечно , но все же
+4
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LBJ236
Много, но Брук очень важен для Бакс. И Яннис очень хотел, чтобы он остался.
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Tolball
Ого,нехило так.
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Zero Zero
Тут недавно серьёзно уверяли, что Лопес выберет Лейкерс вместо Милуоки)) Чемпионство Брук уже выиграл, да и коллектив знакомый, не думаю, что он много раздумывал
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