Брук Лопес останется в «Милуоки» – 48 млн на 2 года

Свободный агент (35 лет, 213 см) и « » договорились о подписании нового двухлетнего контракта на 48 миллионов долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Бакс» удалось сохранить обоих ключевых игроков команды, вышедших на рынок – Лопеса и Криса Миддлтона.

Лопес выступает за «Милуоки» с 2018 года и выиграл с командой чемпионский титул 2021 года. В минувшем сезоне он набирал 15,9 очка, 6,7 подбора и 2,5 блок-шота в среднем за матч.

Лиллард требует обмен! «Кингз» переманили MVP Евролиги, переход Хардена может затянуться. Онлайн