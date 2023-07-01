Джимми Батлер отреагировал на уход из «Майами» Макса Струса и Гэйба Винсента
Ключевые игроки ротации «Майами» Макс Струс и Гэйб Винсент покидают команду после выхода на рынок свободных агентов.
Струс подпишет контракт с «Кливлендом», Винсент продолжит карьеру в «Лейкерс».
Лидер «Хит» Джимми Батлер отреагировал на уход Струса и Винсента в социальных сетях.
«Счастливо», – написал Батлер.
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