Джимми Батлер отреагировал на уход из «Майами» Макса Струса и Гэйба Винсента

Ключевые игроки ротации « » и покидают команду после выхода на рынок свободных агентов.

Струс подпишет контракт с « », Винсент продолжит карьеру в « ».

Лидер «Хит» Джимми Батлер отреагировал на уход Струса и Винсента в социальных сетях.

«Счастливо», – написал Батлер.

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