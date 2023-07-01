Джимми Батлер отреагировал на уход из «Майами» Макса Струса и Гэйба Винсента

Теги Кливленд Лейкерс Майами НБА фото Джимми Батлер Гэйб Винсент Макс Струс Баскетбол

Ключевые игроки ротации «Майами» Макс Струс и Гэйб Винсент покидают команду после выхода на рынок свободных агентов.

Струс подпишет контракт с «Кливлендом», Винсент продолжит карьеру в «Лейкерс».

Лидер «Хит» Джимми Батлер отреагировал на уход Струса и Винсента в социальных сетях.

«Счастливо», – написал Батлер.

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Соцсети Джимми Батлера

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1 комментарий

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serginn
Peace duyte парни)
+14
-1
+13
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