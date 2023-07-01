Эди Тавареш получил предложение от «Портленда»

MVP «Финала четырех» Евролиги, центровой « » (31 год, 221 см) получил от « » предложение о подписании долгосрочного контракта.

Главным препятствием на пути Тавареша в НБА является пункт о крупном выкупе, включенный в пятилетний контракт с «Реалом», подписанный в 2019 году.

Согласно источникам BasketNews, выкуп за переход Тавареша в команду НБА превышает 6 миллионов евро. Именно такую сумму должен был заплатить «Реалу» Факундо Кампаццо, чтобы перейти в «Денвер» в 2020 году.

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