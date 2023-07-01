Эди Тавареш получил предложение от «Портленда»

Теги возможные переходы Портленд Turkish Airlines EuroLeague Реал НБА чемпионат Испании Эди Тавареш Баскетбол

MVP «Финала четырех» Евролиги, центровой «Реала» Эди Тавареш (31 год, 221 см) получил от «Портленда» предложение о подписании долгосрочного контракта.

Главным препятствием на пути Тавареша в НБА является пункт о крупном выкупе, включенный в пятилетний контракт с «Реалом», подписанный в 2019 году.

Согласно источникам BasketNews, выкуп за переход Тавареша в команду НБА превышает 6 миллионов евро. Именно такую сумму должен был заплатить «Реалу» Факундо Кампаццо, чтобы перейти в «Денвер» в 2020 году.

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5 комментариев

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Вадим Дзахоев
А смысл? Эди уже 31, а Блейзерс лучше подумать о будущем. Щас Дэйм уйдет, и Портленду лучше сделать упор на молодежь. Как один из вариантом, поискать тольковых игроков среди незадрафтованных и тп
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Деревенский Кобе
Ответ Вадим Дзахоев
А смысл? Эди уже 31, а Блейзерс лучше подумать о будущем. Щас Дэйм уйдет, и Портленду лучше сделать упор на молодежь. Как один из вариантом, поискать тольковых игроков среди незадрафтованных и тп
Интересная двусмысленность про толковых незадрафтованных игроков получилась)
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Вадим Дзахоев
Ответ Деревенский Кобе
Интересная двусмысленность про толковых незадрафтованных игроков получилась)
Кстати, да😂
0
0
0
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