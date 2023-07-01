«Блэйзерс» подпишут Джерами Гранта, несмотря на просьбу Дэмиана Лилларда об обмене

Просьба Дэмиана Лилларда об обмене не меняет намерения « » подписать с 5-летний контракт на 160 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Блэйзерс» и Грант договорились о контракте в пятницу. Сделки со свободными агентами не могут быть оформлены и подписаны до 6 июля.

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