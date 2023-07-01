«Блэйзерс» подпишут Джерами Гранта, несмотря на просьбу Дэмиана Лилларда об обмене

Теги возможные переходы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джерами Грант Баскетбол

Просьба Дэмиана Лилларда об обмене не меняет намерения «Портленда» подписать с Джерами Грантом 5-летний контракт на 160 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Блэйзерс» и Грант договорились о контракте в пятницу. Сделки со свободными агентами не могут быть оформлены и подписаны до 6 июля.

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12 комментариев

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Лиллард унижатель!
Значит обменяют через год
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Батя ивана
Ответ namankey
Ещё бы. Куда они денутся? Не такой уж и плохой контракт, по сегодняшним меркам, не понимаю почему у всех бомбит
Ну если они в перестройку уходят, то Грант им не нужен
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Ann Tretiakova
Ответ Батя ивана
Ну если они в перестройку уходят, то Грант им не нужен
Так и что ты предлагаешь ? просто отпустить не плохого игрока ?
игрок это актив! выбрасывать просто так неплохой актив ...?? ну такое ...вроде норм статистика !
может в дальнейшем смогут обменять его...
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fhneh
Ответ Батя ивана
Статку вряд ли качнут, там молодым мяч же нужен и Гранта в лиге хорошо знают, дорого не обменять его
А дорого и не нужно. Примут за него какой-нибудь плохой контракт с пиком, и отлично!
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namankey
Ещё бы. Куда они денутся?
Не такой уж и плохой контракт, по сегодняшним меркам, не понимаю почему у всех бомбит
+2
-2
0
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betwriver
Если Портленд уходит в перестройку и Грант будет им сильно мешать сливать сезон, они, если захотят, смогут обменять Гранта зимой - до февральского дедлайна, например, чтобы избавиться от ненужного для танкинга контракта (в том числе на пики).
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Батя ивана
Ответ razval
Он станет 2-3 опцией в атаке, качнут стату и махнут его… сейчас не совсем время для его обмена! Смещает только длина контракта, а так это молодая версия Тоби Харриса! Умеет делать все, но ничего на элитном уровне)
Статку вряд ли качнут, там молодым мяч же нужен и Гранта в лиге хорошо знают, дорого не обменять его
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Батя ивана
Ответ fhneh
А дорого и не нужно. Примут за него какой-нибудь плохой контракт с пиком, и отлично!
Так и я думаю, проще платежку разгрузить, чем тянуть 160/5 Гранта
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Goddemic
Ответ betwriver
Если Портленд уходит в перестройку и Грант будет им сильно мешать сливать сезон, они, если захотят, смогут обменять Гранта зимой - до февральского дедлайна, например, чтобы избавиться от ненужного для танкинга контракта (в том числе на пики).
так, платежку всё равно до пола зарплат надо чем-то заполнять.
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