«Блэйзерс» подпишут Джерами Гранта, несмотря на просьбу Дэмиана Лилларда об обмене
Просьба Дэмиана Лилларда об обмене не меняет намерения «Портленда» подписать с Джерами Грантом 5-летний контракт на 160 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Блэйзерс» и Грант договорились о контракте в пятницу. Сделки со свободными агентами не могут быть оформлены и подписаны до 6 июля.
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игрок это актив! выбрасывать просто так неплохой актив ...?? ну такое ...вроде норм статистика !
может в дальнейшем смогут обменять его...
Не такой уж и плохой контракт, по сегодняшним меркам, не понимаю почему у всех бомбит