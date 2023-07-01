Филип Петрушев сыграет за «Филадельфию» в Летней лиге НБА
Тяжелый форвард Филип Петрушев принял приглашение «Филадельфии» и сыграет за команду в Летней лиге НБА.
23-летний Петрушев был выбран «Сиксерс» на драфте-2022.
В минувшем сезоне сербский баскетболист провел в сумме 72 встречи за «Црвену Звезду», набирая по 11,0 очка и 4,9 подбора за матч при 57,3% с игры.
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