Филип Петрушев сыграет за «Филадельфию» в Летней лиге НБА

Теги Филадельфия Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS НБА Адриатическая лига Летняя лига НБА Филип Петрушев Баскетбол

Тяжелый форвард Филип Петрушев принял приглашение «Филадельфии» и сыграет за команду в Летней лиге НБА.

23-летний Петрушев был выбран «Сиксерс» на драфте-2022.

В минувшем сезоне сербский баскетболист провел в сумме 72 встречи за «Црвену Звезду», набирая по 11,0 очка и 4,9 подбора за матч при 57,3% с игры.

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