« » собирается проявить терпение и ждать прояснения ситуации с разыгрывающим « » .

Об этом сообщает обозреватель The Miami Herald Бэрри Джексон

Будущее Лилларда в «Блэйзерс» все еще остается неопределенным, хотя игрок собирается дождаться открытия рынка и посмотреть на усиление состава.

«Майами» собирается и дальше ждать Лилларда. Дело не только в том, что он был бы идеальным дополнением к Джимми Батлеру и Бэму Адебайо, но и в том, что реальной доступной альтернативы усиления состава нет», – информирует Бэрри Джексон.

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