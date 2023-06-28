«Майами» собирается проявить терпение и ждать прояснения ситуации с Дэмианом Лиллардом

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Майами» собирается проявить терпение и ждать прояснения ситуации с разыгрывающим «Портленда» Дэмианом Лиллардом.

Об этом сообщает обозреватель The Miami Herald Бэрри Джексон

Будущее Лилларда в «Блэйзерс» все еще остается неопределенным, хотя игрок собирается дождаться открытия рынка и посмотреть на усиление состава.

«Майами» собирается и дальше ждать Лилларда. Дело не только в том, что он был бы идеальным дополнением к Джимми Батлеру и Бэму Адебайо, но и в том, что реальной доступной альтернативы усиления состава нет», – информирует Бэрри Джексон.

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2 комментария

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Костя Кот
Портленд решил проявить терпение и снова ничего не делать с командой еще 10 лет, пока Лиллард ждет
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Андрей Петров
просто вариант есть майями не чего в замен не может дать, хиро мало, Адебайо просили отдавать не хотели, Потртеленд тоже что то хочет большое получить за своего лидера и пики им не сильно нужны, если только как вариант подключение 3 стороны но это время на проработку вариантов
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