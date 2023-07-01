Джексон Хэйс подпишет 2-летний контракт с «Лейкерс»

Теги переходы Лейкерс Новый Орлеан НБА Джексон Хэйс Баскетбол

«Лейкерс» и свободный агент Джексон Хэйс (23 года, 211 см) договорились о подписании двухлетнего контракта с опцией игрока на второй год, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Центровой провел первые четыре сезона карьеры за «Новый Орлеан». После истечения контракта «Пеликанс» не стали делать игроку квалификационное предложение на 7,7 миллиона долларов.

Хэйс, выбранный под общим восьмым номером на драфте 2019 года, в прошлом сезоне набирал в среднем 5,0 очка и 2,8 подбора в 47 матчах.

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11 комментариев

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Djoyin
Из него спокойно можно сделать второго Дуайта Ховарда. Высоченный, прыгучий, дерзкий и смелый. Есть ещё один жирный плюс - это его молодость. Странно, что его так мало заигрывали в Новом Орлеане. Надеюсь, в Лейкерс ему будет лучше в плане самореализации, потому что в краске парень бывает очень хорош. И ещё постричь его нормально, а то имидж аховый
+9
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+7
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Antosha-grisha
Чел без головы совсем , но вот он долгожданный центр для всех юзеров спортса)
+6
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david1994
Ответ Djoyin
Из него спокойно можно сделать второго Дуайта Ховарда. Высоченный, прыгучий, дерзкий и смелый. Есть ещё один жирный плюс - это его молодость. Странно, что его так мало заигрывали в Новом Орлеане. Надеюсь, в Лейкерс ему будет лучше в плане самореализации, потому что в краске парень бывает очень хорош. И ещё постричь его нормально, а то имидж аховый
Забыл так же отметить подвижность , для центра он подвижный , в НОП иногда его заигрывали вместе с Валанчунасом . В защите неплохо держал игроков периметра , в Лейкерс так же короткими отрезками я думаю он с АД могут вместе играть, размениваться при необходимости , и при этом один из них всегда будет в краске.
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Antosha-grisha
Ответ Куприн
А как Лэйкерс подписывает вообще этих свободных агентов, место под потолком съедают кэпхолды Ривза, Хатимуры и Рассела, а в границы мидлевела контракты Принса, Винсента и Хэйса помещаться вроде не должны.
Мид-левел + би-аннуал +минималки
+3
0
+3
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ModestBoy
Ответ Куприн
А как Лэйкерс подписывает вообще этих свободных агентов, место под потолком съедают кэпхолды Ривза, Хатимуры и Рассела, а в границы мидлевела контракты Принса, Винсента и Хэйса помещаться вроде не должны.
Ну Бизли ж отчислили, у него 16 что ли было
+2
0
+2
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Куприн
А как Лэйкерс подписывает вообще этих свободных агентов, место под потолком съедают кэпхолды Ривза, Хатимуры и Рассела, а в границы мидлевела контракты Принса, Винсента и Хэйса помещаться вроде не должны.
+1
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Stephan Carrypenko
Не знаю почему ему уделяли мало времени. Очень крутым центром может стать
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RAMIK
Ответ Djoyin
Из него спокойно можно сделать второго Дуайта Ховарда. Высоченный, прыгучий, дерзкий и смелый. Есть ещё один жирный плюс - это его молодость. Странно, что его так мало заигрывали в Новом Орлеане. Надеюсь, в Лейкерс ему будет лучше в плане самореализации, потому что в краске парень бывает очень хорош. И ещё постричь его нормально, а то имидж аховый
Я надеюсь вы имеете ввиду позднего Ховарда? Ведь в молодости Ховард был топ 10 в лиге.
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Goddemic
Ответ RAMIK
Я надеюсь вы имеете ввиду позднего Ховарда? Ведь в молодости Ховард был топ 10 в лиге.
Как раз зрелого Ховарда. Хэйс ещё очень молод для центра - они после 25 обычно раскрываются. Так что, может, ЛАЛ и повезло.
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Goddemic
Ответ Куприн
А как Лэйкерс подписывает вообще этих свободных агентов, место под потолком съедают кэпхолды Ривза, Хатимуры и Рассела, а в границы мидлевела контракты Принса, Винсента и Хэйса помещаться вроде не должны.
это минималка. Её можно подписать независимо от потолка.
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