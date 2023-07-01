Джексон Хэйс подпишет 2-летний контракт с «Лейкерс»

«Лейкерс» и свободный агент Джексон Хэйс (23 года, 211 см) договорились о подписании двухлетнего контракта с опцией игрока на второй год, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Центровой провел первые четыре сезона карьеры за «Новый Орлеан». После истечения контракта «Пеликанс» не стали делать игроку квалификационное предложение на 7,7 миллиона долларов.

Хэйс, выбранный под общим восьмым номером на драфте 2019 года, в прошлом сезоне набирал в среднем 5,0 очка и 2,8 подбора в 47 матчах.

Миллиард всего за один час! 👋💸 Рынок НБА открылся, и Кайри, Грин и особенно Грант c Ванвлитом стали заметно богаче