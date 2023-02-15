Брин Форбс арестован за избиение девушки

Теги происшествия Миннесота НБА Брин Форбс Баскетбол

Бывший защитник «Миннесоты» Брин Форбс был арестован рано устром в среду по обвинению в избиении девушки, сообщает News 4 San Antonio.

Согласно отчету полиции, 29-летний баскетболист и его девушка поругались, когда находились вне дома. Вернувшись домой, Форбс несколько раз ударил девушку во время ссоры. Для оказания помощи девушке была вызвана скорая помощь.

Игрок был арестован около 5 утра в доме на бульваре Ла-Кантера. Он обвиняется в домашнем насилии.

Форбс был отчислен из «Миннесоты» после дедлайна обменов 9 февраля.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

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2 комментария

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Sonder
он же нормально у Деда на 20 минутах шпилил, что стало
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Алексей Водонос
У них там эпидемия какая-то, что ли? Очередной чудак хочет загубить себе карьеру из-за pussy?
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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