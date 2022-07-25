Эрик Паскалл останется в НБА

Форвард Эрик Паскалл (25 лет, 198 см) получил предложение от одной из команд и продолжит выступления в сильнейшей лиге мира, сообщает Sport24.gr. Другое греческое издание SDNA.gr подтвердило информацию.

Ранее SDNA.gr сообщило, что заинтересован в приобретении Паскалла.

Паскалл всю профессиональную карьеру провел в НБА. В минувшем сезоне Эрик отыграл 58 матчей за «Юту», набирая 5,8 очка и 1,8 подбора в среднем за игру.

Этим летом Паскалл стал свободным агентом.

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