«Панатинаикос» и Мэтт Томас договорились о контракте до конца сезона-2023/24
Греческий «Панатинаикос» и атакующий защитник Мэтт Томас (28 лет, 193 см) согласовали условия контракта до конца сезона-2023/24, сообщает SDNA.
По информации Gazzetta.gr, американец заработает 400 000 долларов за оставшуюся часть этого сезона и 1 миллион долларов в следующем сезоне, если контракт будет продлен.
Стороны вели переговоры о том, следует ли включать в сделку опцию НБА. В итоге клубу удалось убедить агента игрока не включать опцию в контракт.
Томас провел три сезона в НБА, набирая 4,0 очка и 1,2 подбора в среднем за матч. До перехода в НБА Томас выступал за «Валенсию», в составе которой выиграл Еврокубок.
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