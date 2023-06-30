Амат Мбайе стал игроком ЦСКА

Теги переходы ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Единая лига ВТБ Амат Мбайе Баскетбол

Ряды ЦСКА пополнил форвард Амат Мбайе (33 года, 206 см).

Контракт с французским баскетболистом заключен до лета 2024 года.

«Очень рад быть частью такой легендарной организации и открыть для себя новую лигу. С нетерпением жду начала работы!» – сказал Мбайе.

Прошедший сезон стал одним из самых ярких в карьере форварда. В «Анадолу Эфесе» Амат заработал место в стартовом составе. В Евролиге он провел 33 матча, в которых набирал 7,0 очка (52,5% двухочковых, 51,7% трехочковых, 85% штрафных) и 2,8 подбора за 21,5 минуты.

В чемпионате Турции в 25 матчах на его счету 12,1 очка (59,1% двухочковых, 37,1% трехочковых, 89,9% штрафных), 5,3 подбора и 1,2 передачи за 31,0 минуты.

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3 комментария

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Dr0n-61Rus-
33 года, самый яркий сезон при 7 очках и 2 подборах, при росте 206 ... спорное приобретение.
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Сергей Орлов
Ответ Dr0n-61Rus-
33 года, самый яркий сезон при 7 очках и 2 подборах, при росте 206 ... спорное приобретение.
Никто лучше сейчас в Россию и не поедет.
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