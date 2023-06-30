Амат Мбайе стал игроком ЦСКА

Ряды ЦСКА пополнил форвард (33 года, 206 см).

Контракт с французским баскетболистом заключен до лета 2024 года.

«Очень рад быть частью такой легендарной организации и открыть для себя новую лигу. С нетерпением жду начала работы!» – сказал Мбайе.

Прошедший сезон стал одним из самых ярких в карьере форварда. В « » Амат заработал место в стартовом составе. В Евролиге он провел 33 матча, в которых набирал 7,0 очка (52,5% двухочковых, 51,7% трехочковых, 85% штрафных) и 2,8 подбора за 21,5 минуты.

В чемпионате Турции в 25 матчах на его счету 12,1 очка (59,1% двухочковых, 37,1% трехочковых, 89,9% штрафных), 5,3 подбора и 1,2 передачи за 31,0 минуты.

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