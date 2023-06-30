Эмил Райкович: «Мбайе будет играть преимущественно на позиции четвертого номера»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Амат Мбайе Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал подписание контракта с форвардом Аматом Мбайе.

«Амат – разносторонний игрок, доказавший свое мастерство на международном уровне. Я уверен, что он очень поможет нашему клубу.

Он будет играть преимущественно на позиции четвертого номера, где сможет «растягивать» оборону дальними бросками, а также созидать за счет атак в проходах. Желаю, чтобы он быстро интегрировался в нашу семью и стал важной частью нашей команды», – заявил Райкович.

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1 комментарий

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Эдуард Элверс
Даааа ЦСКА превращается просто в средняка, как впрояем и Зенит и УНИКС. По европейским меркам конечно. Очень жаль, что совсем недавно наши клубы играли в финале четырех, а сейчас уровень лиги ВТБ очень упал. Гребанные санкции.
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