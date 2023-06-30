Эмил Райкович: «Мбайе будет играть преимущественно на позиции четвертого номера»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал подписание контракта с форвардом .

«Амат – разносторонний игрок, доказавший свое мастерство на международном уровне. Я уверен, что он очень поможет нашему клубу.

Он будет играть преимущественно на позиции четвертого номера, где сможет «растягивать» оборону дальними бросками, а также созидать за счет атак в проходах. Желаю, чтобы он быстро интегрировался в нашу семью и стал важной частью нашей команды», – заявил Райкович.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия