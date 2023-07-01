«Кливленд» подпишет Макса Струса на 4 года и 64 млн долларов
Экс-защитник «Майами» Макс Струс (27 лет, 196 см) переходит в «Кливленд» в качестве свободного агента.
Как сообщает журналист Эван Масси, стороны договорились о 4-летнем контракте на 64 миллиона долларов.
В 82 матчах прошедшего сезона НБА Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.
50 главных свободных агентов НБА-2023
Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия
Плохая сделка. Коби - большой минус
А ещё есть имена Уэйна Эллингтона, Родни Макгрудера, Горана Драгича и многих других