Экс-защитник « » (27 лет, 196 см) переходит в « » в качестве свободного агента.

Как сообщает журналист Эван Масси, стороны договорились о 4-летнем контракте на 64 миллиона долларов.

В 82 матчах прошедшего сезона НБА Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.

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