«Кливленд» подпишет Макса Струса на 4 года и 64 млн долларов

Теги возможные переходы Кливленд Майами НБА Макс Струс Баскетбол

Экс-защитник «Майами» Макс Струс (27 лет, 196 см) переходит в «Кливленд» в качестве свободного агента.

Как сообщает журналист Эван Масси, стороны договорились о 4-летнем контракте на 64 миллиона долларов.

В 82 матчах прошедшего сезона НБА Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.

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11 комментариев

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maryat
Ответ 8w6sxy5f6x
А Майями то больше нет...
Так они новых чуваков найдут, которым потом Кливленды будут бабки отстёгивать
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Yerkebulan
Дикая переплата
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impaled
Ответ 8w6sxy5f6x
А Майями то больше нет...
Пока существуют незадрафтованные игроки, Майами есть.
+9
-2
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Santy-44
То, что работало в системе Майами далеко не всегда будет работать в других командах.

Плохая сделка. Коби - большой минус
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8w6sxy5f6x
А Майями то больше нет...
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ecopromo
вот и разбежались эти хит
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Daishi
Ответ Santy-44
То, что работало в системе Майами далеко не всегда будет работать в других командах. Плохая сделка. Коби - большой минус
Да даже абстрагируясь от системы Хит, вышел у Струса довольно серенький сезон. Вообще непонятно, что Кавс в нем разглядели, да еще за такие бабки?! Споры финала так влияют штоле?
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impaled
Просто напомню, что не так давно уходили Деррик Джонс и Кендрик Нанн - игрок основы и человек, который набирал почти 20 очков за игру - и писали то же самое.

А ещё есть имена Уэйна Эллингтона, Родни Макгрудера, Горана Драгича и многих других
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Cubs-V
Пока сложно, что-то сказать не видя, как он зайдет. Сейчас у Кавс есть уже 2 новых игрока с трешкой, которым не нужен мяч. Этого не хватало.
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AEZAKMI228
Ответ 8w6sxy5f6x
А Майями то больше нет...
у майами джош ричардсон появился, и хакес новичок которому 22 и вроде адекватный парень на позиции струса играет
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