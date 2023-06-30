«Кливленд» проявляет интерес к Максу Струсу

« » проявляет интерес к защитнику « » , сообщает Cleveland.com.

Ранее стало известно, что за защитника поборются «Пэйсерс», «Мэджик» и «Пистонс».

«Индиана» «серьезно рассматривает» возможность предложить Струсу трехлетнее продление контракта на 48 млн долларов.

В 82 матчах прошедшего сезона Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.

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