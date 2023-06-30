Переговоры «Кливленда» с Максом Струсом продвигаются

Инсайдер Марк Стейн информирует, что переход атакующего защитника « » в « » стал еще более вероятным событием.

Окружение защитника ранее дало понять командам, что баскетболист рассчитывает получить контракт с зарплатой 16 млн долларов за сезон.

В 82 матчах прошедшего сезона Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.

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