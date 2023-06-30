Переговоры «Кливленда» с Максом Струсом продвигаются

Теги возможные переходы Кливленд Майами НБА Макс Струс Баскетбол

Инсайдер Марк Стейн информирует, что переход атакующего защитника «Майами» Макса Струса в «Кливленд» стал еще более вероятным событием.

Окружение защитника ранее дало понять командам, что баскетболист рассчитывает получить контракт с зарплатой 16 млн долларов за сезон.

В 82 матчах прошедшего сезона Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.

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4 комментария

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Донован хозяин НБА
Зачем Струс Кливленду? Зачем Струс Кливленду за 16 млн? Зачем Струс Кливленду за 16 млн, когда нет никакой уверенности в его эффективности вне системы Майами?
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Santy-44
Ответ Донован хозяин НБА
Зачем Струс Кливленду? Зачем Струс Кливленду за 16 млн? Зачем Струс Кливленду за 16 млн, когда нет никакой уверенности в его эффективности вне системы Майами?
Эти вопросы заставляют меня плакать...((

Я боюсь представить, что Кливленд отдаст взамен.
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ты не прав
Ответ Santy-44
Эти вопросы заставляют меня плакать...(( Я боюсь представить, что Кливленд отдаст взамен.
Очевидно, что Лаверта или Османа, в зависимости от возможности обоюдного снт
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Young FELLA
Ответ Santy-44
Эти вопросы заставляют меня плакать...(( Я боюсь представить, что Кливленд отдаст взамен.
Торговое исключение на 12.4 ляма + пики вполне сойдет, ибо Хит пытаются чистить платежку под большой трейд
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