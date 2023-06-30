Макс Струс рассчитывает на 16 млн долларов в год по новому контракту

Теги возможные переходы Майами НБА Макс Струс Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» рассчитывает на зарплату в 16 млн долларов за сезон, передает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«По словам источников, Струс, похоже, следующий на очереди после Брауна в вопросе широкого интереса со стороны команд НБА.

Представители Струса сообщили интересующимся организациям, что баскетболист рассчитывает на зарплату в 16 млн долларов за сезон», – пишет инсайдер.

Ранее сообщалось, что «Индиана» готова предложить защитнику 48 млн на 3 года.

В 82 матчах прошедшего сезона Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.

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2 комментария

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msdchko
с одной стороны смотришь, есть и более плохие игроки, которые получают больше 16 лямов, условно в том же Майами Робинсон, но потом понимаешь, что замену Струсу найти можно легко. Ну не стоит он 16
+7
0
+7
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NK23
Ответ msdchko
с одной стороны смотришь, есть и более плохие игроки, которые получают больше 16 лямов, условно в том же Майами Робинсон, но потом понимаешь, что замену Струсу найти можно легко. Ну не стоит он 16
Факт. Плюс, думаю то как обжегся Райли с новым контрактом Робинсона, теперь сидит у него в голове: проще найти другого, чем чек большой выписывать
+3
0
+3
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