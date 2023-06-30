Макс Струс рассчитывает на 16 млн долларов в год по новому контракту
Атакующий защитник «Майами» рассчитывает на зарплату в 16 млн долларов за сезон, передает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
«По словам источников, Струс, похоже, следующий на очереди после Брауна в вопросе широкого интереса со стороны команд НБА.
Представители Струса сообщили интересующимся организациям, что баскетболист рассчитывает на зарплату в 16 млн долларов за сезон», – пишет инсайдер.
Ранее сообщалось, что «Индиана» готова предложить защитнику 48 млн на 3 года.
В 82 матчах прошедшего сезона Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.
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