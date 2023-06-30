«Кливленд» обсуждал с «Майами» обмен Макса Струса в трехсторонней сделке

Теги возможные переходы Кливленд Майами НБА Макс Струс Баскетбол

«Кливленд» намерен заполучить защитника «Майами» Макса Струса, сообщает обозреватель «Хит» Бэрри Джексон.

По информации журналиста, «Кавс» обсуждали вариант с трехсторонним обменом, в результате которого Струс переехал бы в Огайо, а «Майами» получил бы небольшие активы.

В 82 матчах прошедшего сезона Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.

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2 комментария

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Santy-44
А может не надо, а?
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Stranfio
А необходим ли он Кавс?
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