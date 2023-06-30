«Кливленд» обсуждал с «Майами» обмен Макса Струса в трехсторонней сделке

« » намерен заполучить защитника «Майами» , сообщает обозреватель «Хит» Бэрри Джексон.

По информации журналиста, «Кавс» обсуждали вариант с трехсторонним обменом, в результате которого Струс переехал бы в Огайо, а « » получил бы небольшие активы.

В 82 матчах прошедшего сезона Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия