«Кливленд» обсуждал с «Майами» обмен Макса Струса в трехсторонней сделке
«Кливленд» намерен заполучить защитника «Майами» Макса Струса, сообщает обозреватель «Хит» Бэрри Джексон.
По информации журналиста, «Кавс» обсуждали вариант с трехсторонним обменом, в результате которого Струс переехал бы в Огайо, а «Майами» получил бы небольшие активы.
В 82 матчах прошедшего сезона Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.
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