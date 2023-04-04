Тайриз Халибертон, Зак Лавин и Донован Митчелл – в подборке лучших финтов и обводок марта в НБА
НБА представила подборку лучших финтов и обводок регулярного чемпионата по итогам марта.
В видео попали моменты с участием Тайриза Халибертона («Индиана»), Зака Лавина («Чикаго») и Донована Митчелла («Кливленда»).
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