Тайриз Халибертон, Зак Лавин и Донован Митчелл – в подборке лучших финтов и обводок марта в НБА

Теги Чикаго Кливленд Индиана НБА видео Зак Лавин Донован Митчелл Тайриз Халибертон Баскетбол

НБА представила подборку лучших финтов и обводок регулярного чемпионата по итогам марта.

В видео попали моменты с участием Тайриза Халибертона («Индиана»), Зака Лавина («Чикаго») и Донована Митчелла («Кливленда»).

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