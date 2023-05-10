Тайриз Халибертон удивился тому, что получил голос при выборе защитных пятерок

Теги Индиана НБА фото соцсети Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон удивился тому, что получил голос при выборе защитных пятерок сезона.

За Халибертона отдали один голос на включение в первую пятерку, он оказался единственным игроком «Пэйсерс», кто упомянут при голосовании.

Тайриз выложил мем, подчеркивая свое удивление.

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5 комментариев

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Ryan T.
"Не перебарщивайте с уважением".
Тайриз Халибёртон
+25
0
+25
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Cursed
Ответ Jazzzz
Он в защите дно, что ли?)
Учитывая как играют Пейсерс, голос Хали, то же самое что голос Дэджонте Мюррею, вроде классный защитный игрок, но есть нюанс
+1
0
+1
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Jazzzz
Он в защите дно, что ли?)
0
0
0
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Freddy Durst
)))))))))))
0
0
0
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Дмитрий Касьянов
Ответ Jazzzz
Он в защите дно, что ли?)
Ну точно не на 1ую защитную пятерку)))
0
0
0
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