Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон удивился тому, что получил голос при выборе защитных пятерок сезона.

За Халибертона отдали один голос на включение в первую пятерку, он оказался единственным игроком «Пэйсерс», кто упомянут при голосовании.

Тайриз выложил мем, подчеркивая свое удивление.

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