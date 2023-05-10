Тайриз Халибертон удивился тому, что получил голос при выборе защитных пятерок
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон удивился тому, что получил голос при выборе защитных пятерок сезона.
За Халибертона отдали один голос на включение в первую пятерку, он оказался единственным игроком «Пэйсерс», кто упомянут при голосовании.
Тайриз выложил мем, подчеркивая свое удивление.
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Тайриз Халибёртон